İnternetin en popüler mizah içerikleri merkezi 9GAG, yeni iPhone modelleri tanıtıldığından bu yana Apple’a karşı saf tutmuş gibi görünüyor. Firmanın “yenilikçiliği” ve yeni iPhone’ların özellikleriyle dalga geçen bu video, çoktan viral olmaya başladı.

Eskiden fiyatlarını böbreklerle kıyasladığımız iPhone’lar, artık tek böbreğin bile yetmeyeceği seviyede etikete sahip olmaya başladılar. Akıllı telefon dünyasının en popüler üreticilerinden olan Apple ise inovasyon konusunda kendisini her zaman zirvede lanse ediyor.

Tüketici teknolojileri göz önüne alındığında Apple’ın ilkleri başaran bir şirket olduğu yadsınamaz bir gerçek. Bunu anlamak için geçen yıl tanıtılan iPhone X’un çentikli tasarımını, bugün 20’den fazla cihazda görerek anlayabiliyoruz. Diğer taraftan Apple’ın kendisini 1 numara olarak lanse etmesi, sürekli tekrarlanan bir söylem olduğu için dalga konusu olmuş durumda.

iPhone Xs ve Xs Max için 9GAG tarafından yayınlanan bu video, Apple’ın mizahşörlere nasıl kozlar verdiğini gösteriyor:

Videonun başında geçtiğimiz yıl, 12 Eylül 2017’de düzenlenen iPhone X lansmanından bir görüntü var. Videoyu kontrol edenin bir Apple mühendisi ya da doğrudan CEO Tim Cook olduğunu düşünürseniz iş daha da komik bir hal alıyor. iPhone X’un ekran görüntüsünü bu yılki iPhone Xs’in ekran görüntüsüyle değiştiren Apple, sonrasında X’in yanına sadece “s” ekleyerek alkış topluyor.

Asıl bomba, ekrandaki iPhone Xs’i Photoshop’ta olduğu gibi büyütüp yanına önce Plus eklemesi oluyor. Apple’ın bu yıl Plus takısını nasıl tarihe gömdüğüne ilişkin çok yerinde bir gönderme yapan video, Plus’ın silinip yerine “Max” yazılmasıyla devam ediyor. Son olarak Apple’ın fiyat politikalarına ve sürekli vurguladığı “Innovation” yani inovasyon (yenilikçilik) sözüne göndermeyle karşılaşıyoruz. 9GAG, telefonu biraz büyütüp adını değiştirerek yapılan işin inovasyon olarak yansıtılmasından çok sıkılmış olacak ki, böyle bir misilleme yapmış.

Bu arada 9GAG’in derlediği, yeni iPhone modellerine ilişkin bazı güldüren eleştiriler de aşağıda:

"Önem verdiğimiz tek yükseltme":

Apple etkinliklerindeki PR lugatı:

Hesabındaki parayla hangi Apple ürününü satın alabilirsin? Cevap: Apple Juice (elma suyu):

Çift SIM Kart'ın sonunda iPhone serisine gelişi üzerine: "Hepimiz 2018'de yaşıyorken, Apple 2012'de yaşıyor"

Geleceğin iPhone'ları nasıl görünecek?