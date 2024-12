HBO, Game of Thrones evreninde geçecek çok beklenen dizi A Knight of the Seven Kingdoms'ın ne zaman çıkacağına dair açıklama yaptı.

George R.R. Martin’in kitaplarından esinlenen Game of Thrones, son sezonuyla eleştiri alsa da tarihin en başarılı dizilerinden biriydi. Bu yüzden de son zamanlarda aynı evrende geçen yapımlar üzerinde çalışılıyordu. Hâlihazırda HBO’nun House of the Dragon ile karşımıza çıktığını görmüştük. Şirket, buna ek olarak yepyeni bir spin-off dizi daha çıkaracaktı.

Bu dizi, “A Knight of the Seven Kingdoms” idi. Çekimleri çoktan tamamlanan ve yaz aylarında resmî görseller yayımlanan dizi hakkında bugün önemli bir gelişme yaşandı. HBO, yapımın ne zaman yayımlanacağını açıkladı.

A Knight of the Seven Kingdoms, 2025 yazında çıkış yapacak

HBO tarafından yapılan açıklamalara göre Game of Thrones evreninde geçecek A Knight of the Seven Kingdoms, 2025 yılının yaz aylarında bekleyenleriyle buluşacak. Bu güzel bir haber çünkü evrenin hayranları, artık her yıl bir Game of Thrones yapımı izleyebilecekler. Bu yıl yaz aylarında House of the Dragon gelmişti. Önümüzdeki yıl da A Knight of the Seven Kingdoms geliyor.

A Knight of the Seven Kingdoms, George R.R. Martin’in “The Hedge Knight” isimli kitabından uyarlanıyor. Game of Thrones’taki olayların 100 yıl öncesinde, House of the Dragon’ın ise 100 yıl sonrasında geçen yapımda, Duncan the Tall isimli şövalyeyi ve onun genç yaveri Aegon Targaryen’in (Egg) yaşadıklarını inceleyeceğiz. Dizide Targaryen ailesinden birçok kişi de karşımıza çıkacak.

HBO imzalı olacak dizinin başrollerinde Peter Claffey ve Dexter Sol Ansell yer alıyor. Onlar dışında Daniel Ings, Sam Spruell, Bertie Carvel, Finn Bennet gibi isimler de var.