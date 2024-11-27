Squid Game'in 2. sezonundan ilk resmî tam fragman paylaşıldı. İşte çok yakında gelecek sezon hakkında bilmeniz gerekenler.

Netflix tarihinin hem izlenme hem de popülerlik konusunda en başarılı dizisi olan Squid Game’in 2. sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyordu. Sezonun yayımlanmasına kısa bir süre kala bugün yepyeni bir fragman geldi.

Daha önce 2. sezondan kısa tanıtım fragmanları görmüştük. Şimdi yayımlanan ise ilk uzun resmî fragman olarak karşımıza çıkıyor. Yaklaşık 2 dakikalık fragman, sezona bir bakış atmamızı sağlıyor.

Squid Game 2. sezon resmî fragmanı

Squid Game 2. Sezon konusu

Bu sezonda, ilk sezondan tanıdığımız ve oyunları kazanan Gi-hun’un yaşadıklarını inceleyeyiz. ABD’ye gitmekten vazgeçen karakter, yarışmaya geri dönecek ve Squid Game’e son vererek insanların hayatlarını kurtarmaya çalışacak.

Squid Game 2. Sezon çıkış tarihi

Squid Game’in yeni sezonu 26 Aralık’ta Netflix’te yayımlanacak.

Squid Game 2. sezon kadrosu

Bu sezonda da Lee Jung-jae, Gong Yoo ve Wa He-jun gibi isimleri göreceğiz. Ayrıca Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Park Sung-hoon, Jo Yu-ri, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Lee Jin-uk, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won ve Won Ji-an da kadroda yer alacak.