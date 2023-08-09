Üç büyük mağaza zincirinden A101, bu kez pahalı teknolojik ürünlerden farklı ürünlerle gündeme geldi.

Türkiye’nin en büyük üç market zinciri arasında uzun süredir devam eden teknolojik ürün rekabeti, yerini lüks moda ve kozmetik ürünlere bırakacak gibi duruyor. Kendi çevrimiçi mağazalarında da faaliyet gösteren marketlerden A101, internet sitesinde Saint Laurent çantalar gibi ürünleri listelemeye başladı.

Fiyatı 86 bin TL’ye dayanan Saint Laurent çantaların yanı sıra Versace ve Christion Dior gibi ünlü markaların parfümleri de satışa açıldı. Tabii yeni ürünlerin listelenmesiyle A101, sosyal medyanın odağına düştü.

A101’de listelenen moda ve kozmetik ürünlerinden bazıları:

Kulağa tuhaf gelse de A101'deki Saint Laurent çantalar, piyasa fiyatının epey altında

Kulağa tuhaf gelse de A101'in satışa sunmuş olduğu Saint Laurent çantaların, piyasa koşullarına göre epey uygun fiyatlı olduğunu söylemek mümkün. Zira yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere A101'de 86 bin TL olan çanta, farklı e-ticaret sitelerinde 122.500 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Tabi bir çantaya bu kadar para vermeye değer mi, bunun yanıtını size bırakıyoruz...

Sosyal medyadan gelen tepkiler:

A101'in daha önce gündeme gelen ürünleri: