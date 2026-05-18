BİM, Aktüel ürünleri kapsamında bu hafta Redmi 15C 5G telefonunu uygun fiyata müşterilerle buluşturacak.

Telefon fiyatları karşılanamayacak seviyeler çıkmış olsa da neyse ki düzenli olarak belli kampanyalar görüyoruz. Zincir mağazalar da bu konuda en öne çıkanlar arasında. BİM, her hafta düzenli olarak “Aktüel” ürünleri kapsamında teknolojik cihazları satışa çıkarıyor.

Şimdi ise BİM’in bu hafta satacağı uygun fiyatlı ürünler belli oldu. Firma, Xiaomi’nin orta segment telefonu Redmi 15C 5G’yi de ucuza kullanıcılarla buluşturacak. Gelin bu telefonun özelliklerine ve fiyatına bakalım.

Redmi 15C 5G özellikleri ve fiyatı

6,9 inç, 120 Hz, 720x1600 piksel çözünürlük, 810 nit

Dimensity 6300 işlemci

8 GB RAM

256 GB depolama

50 MP (f/1.8) ana kamera + yardımcı lens

8 MP (f/2.0) ön kamera

6000 mAh (33W) batarya

Xiaomi HyperOS 2 işlemci

5G

173.16 x 81,07 x 8,2 mm boyutlar

211 gram ağırlık

Fiyat: 13.490 TL

Xiaomi Redmi 15C 5G modeli, 22 Mayıs Cuma itibarıyla BİM’de satışa çıkıyor. Yüksek batarya kapasitesi, 120 Hz ekranı, iyi işlemcisiyle dikkat çeken bir model. Eğer uygun fiyatlı 5G telefon arıyorsanız bu cihazı incelemelisiniz.