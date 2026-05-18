Bütçe Dostu 5G Telefon Arayanlar Kaçırmasın: BİM, Uygun Fiyata Xiaomi Redmi 15C 5G Satacak!

BİM, Aktüel ürünleri kapsamında bu hafta Redmi 15C 5G telefonunu uygun fiyata müşterilerle buluşturacak.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Telefon fiyatları karşılanamayacak seviyeler çıkmış olsa da neyse ki düzenli olarak belli kampanyalar görüyoruz. Zincir mağazalar da bu konuda en öne çıkanlar arasında. BİM, her hafta düzenli olarak “Aktüel” ürünleri kapsamında teknolojik cihazları satışa çıkarıyor.

Şimdi ise BİM’in bu hafta satacağı uygun fiyatlı ürünler belli oldu. Firma, Xiaomi’nin orta segment telefonu Redmi 15C 5G’yi de ucuza kullanıcılarla buluşturacak. Gelin bu telefonun özelliklerine ve fiyatına bakalım.

Redmi 15C 5G özellikleri ve fiyatı

  • 6,9 inç, 120 Hz, 720x1600 piksel çözünürlük, 810 nit
  • Dimensity 6300 işlemci
  • 8 GB RAM
  • 256 GB depolama
  • 50 MP (f/1.8) ana kamera + yardımcı lens
  • 8 MP (f/2.0) ön kamera
  • 6000 mAh (33W) batarya
  • Xiaomi HyperOS 2 işlemci
  • 5G
  • 173.16 x 81,07 x 8,2 mm boyutlar
  • 211 gram ağırlık
  • Fiyat: 13.490 TL

Xiaomi Redmi 15C 5G modeli, 22 Mayıs Cuma itibarıyla BİM’de satışa çıkıyor. Yüksek batarya kapasitesi, 120 Hz ekranı, iyi işlemcisiyle dikkat çeken bir model. Eğer uygun fiyatlı 5G telefon arıyorsanız bu cihazı incelemelisiniz.

