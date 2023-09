Son dönemlerde özellikle ünlü markaların ürünlerini tüketicilere daha ucuz fiyattan sunan A101, şimdilerde ise bir çocuk kitabı ile gündemde. A101'in satışa sunduğu çocuk kitabının içinde çocuklar için uygunsuz ve korkutucu görsellerin olması büyük tepki çekti.

Okulların açılmasına az bir süre kala birçok market, kırtasıye ürünleri satmaya başladı. Artan okul masraflarından dolayı vatandaşlar artık uygun fiyatlı ürünler satan yerlere yöneldi. Zincir marketlerin de kırtasiye ürünleri satmaya başlamasından sonra veliler, kırtasiyeler yerine bu marketlere yönelmeye başladı.

Son dönemlerde pahalı ürünleri absürt fiyatlarda satmaya başlayan A101, bu sefer bir çocuk kitabı ile gündemde. Çocuklara uygun olmayan ve rahatsız edici görseller barındıran 'Her Şeyi Yiyen Çocuk' isimli kitap, A101'de satılmaya başlandı ve büyük tepki çekti. Üstelik sadece bu markette değil, kitap satan birçok yerde satılıyor.

Çocuk kitabı olmasına rağmen yetişkinlerin bile okurken rahatsız olduğu 'Her Şeyi Yiyen Çocuk' kitabının yabancı bir kitaptan çevrildiği görülüyor.

İngiliz yazar Clemency Pearce tarafından yazılan bu çocuk kitabı, Türkçe'ye çevrilerek satışa sunulmuş. Kitabın ismi bile Türkçe'ye bire bir olarak çevrilmiş. Yazar bu kitabı İngiltere'de satışa sunduğunda 3 yaş üzeri çocukların okuyabileceği ve kahkaha unsurlarının yer aldığını, yani herhangi bir olumsuz örnek yaratacak unsurun yer almadığını söylüyor.

Kitabın içeriğine baktığımızda çocukları olumsuz yönde etkileyebilecek birçok ifade yer alıyor.

Çocuklar üzerinde kötü bir etki bırakmayan ve 3 yaş üstü her çocuğun okuyabileceği bir kitap olarak tanımlanan 'Her Şeyi Yiyen Çocuk', dehşet verici figürler barındırıyor. Kitaptaki her şeyi yiyen çocuk, çamur ve karınca yiyor. Ardından kardeşinin iç çamaşırını 'mideye indirdiği' görülüyor. Bununla kalmayıp devamında yan komşusunu bile parça parça yiyor. Çocuğun her şeyi yemesi dışında, yediği şeylerin figürleri apaçık bir şekilde gösteriliyor. Hatta komşusunu mideye indirdiği görselde takma diş, inci kolye ve bir ayakkabı görülüyor.

Dahası, çocukları eğlendirebileceği düşüncesiyle kitap ile ilgili videolar çekiliyor ve YouTube'ta yayınlanıyor.

Videoda kitabın uygunsuz görsellerine rağmen hikaye, çocukların ilgisini çekebilecek bir ses tonunda baştan sona anlatılıyor ve tüm figürler açık bir şekilde gösteriliyor.

'Alive Story Time' isimli bir YouTube kanalında kitabı tanıtan Miss Ferreira, hikayede çocuğun yan komşusunu yediği kısmı anlatınca yüzünde korkunç bir ifade beliriyor.

Ferreira, kitabı okurken figürlere göz atıyor ve surat ifadesi birden değişiyor. Ardından şok edici mimiklerle kitabı okumaya devam ediyor.

Hikayenin başında, koltuğua oturmuş yaşlı bir adam çocukken yaptığı haylazlıkları anlatıyor. Küçüklüğünde türlü türlü şeyler yediğini anlattıktan sonra çocuğa ne yediğine dikkat etmesi gerektiğini ve meyve-sebze tüketmesini öğütlüyor. Her ne kadar hikayenin bu kısmı normal gözükse de, çocuğun yediği şeyler akıl almaz düzeyde.

Sosyal medyada kitaba gelen yorumlar da gecikmedi.

Çocukların gelişiminde kötü rol oynayabilecek bu kitap, halen A101'de satılmaya devam ediyor. Gelen tepkilere rağmen kitabın satıştan kaldırılıp kaldırılmayacağı ise merak konusu.