Breaking Bad'in Jesse Pinkman'ı Artık Westworld'de

Dizi tarihine damga vurmuş olan Breaking Bad'in efsane yıldızı Aaron Paul, kitleleri peşinden sürükleyen Westworld'ün 3. sezon kadrosuna katıldı.

Jesse Pinkman rolüyle gönülleri fetheden ve tam 3 kez Emmy ödülüne layık görülen Aaron Paul, Breaking Bad'den sonra pek de kayda değer bir yapımla karşımıza çıkamamıştı. Son olarak The Path isimli seride izlediğimiz Aaron Paul, dünyanın en çok izlenen serilerinden biri olan Westworld'de karşımızda olacak.

Aaaron Paul'un Wesworld'de canlandıracağı karakterle ilgili şu an elimizde hiçbir bilgi yok. Dizinin yapımcıları transferi doğrulasa da karakter hakkında hiçbir bilgi vermiyor. Ancak gelen dedikodular, Aaron Paul'ün oynayacağı rolün 'konuk oyuncu' statüsünde, bir iki bölüm görünüp çıkacak bir karakter olmadığını söylüyor.

Bu gelişmeler sizi heyecanlandırmış olabilir ama biraz daha beklemekte fayda var, zira Westworld'ün 3. sezonunun 2020'den önce yayınlanması beklenmiyor.