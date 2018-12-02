Avrupa Birliği, Google için bir soruşturma başlattı, eğer yeterli kanıt toplanırsa, dosya mahkemeye sevk edilecek.

Avrupa Birliği, bir süredir Google'ın yaptığı her şeyi inceleme altına almıştı. Birlik, tekelleşmeye kesinlikle karşı dururken, Google'ın bir çok farklı şekilde yasaları çiğnediğini düşünüyor. Şu anki soruşturmaya bakılırsa, şu an Google bilgileri incelenirken bu durum için kanıt aramaya devam ediyor.

Son 17 ayda, Google bir çok farklı davadan dolayı 8.76 milyar Euro gibi bir para cezası ödemek zorunda kaldı. Bu para cezalarının sebeplerinden biri de yine Google ürünü olan dominant işletim sistemi Android üzerinde Google Chrome'un kullanılması konusunda baskı olması ve arama motoru olarak Google'ın varsayılan olarak atanması. Kurul ise şu an Google'ın AdSense reklam hizmetlerine odaklanmış durumda.

Yapılan anketlere göre kullanıcıların yüksek çoğunluğu Google'ın arama yaparken nasıl bir algoritma kullandığını öğrenmek istiyor. Arama motorunun yanında reklamları kullanırken bizden ne gibi bilgiler aldığı konusunda da bilgi sahibi olmadığımız durum, artık bir çok kişinin gözüne batmaya başladı diyebiliriz.

Özellikle Google AdSense'in reklam algoritması konusunda bilgi sahibi olmayışımız, Google'ın kullanıcılardan yüksek oranda bilgi çaldığı düşüncesine itiyor. Belki de bilgisayar ya da telefon fark etmeksizin yaptığınız her hareket kaydediliyor, analiz ediliyor ve reklamlar bunun sonucu olarak karşınıza çıkıyor.

Google 2. bir Facebook davasına dönüşecek mi henüz bilmiyoruz ancak bu işten paçayı kolay kolay sıyıramayacağına eminiz.