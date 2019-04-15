Avrupa Birliği, yeni ve daha katı telif hakkı yasasını yürürlüğe sokuyor. Artık Google ve Facebook’un AB’ye yönelik çalışmalarında yeni yöntemler bulması gerekecek.

Avrupa Birliği içerisindeki telif endüstrisi 1 trilyon dolara ulaşmış durumda. AB bloğunda yer alan 11.7 milyon kişi, ekmeğini fikir sanat çalışmalarından kazanıyor. Birlik üyesi ülkelerin hükümetleri, iki yıl önce Avrupa’nın yaratıcı endüstrilerini korumak amacıyla Avrupa Komisyonu’nun aldığı kararları uygulamaya başladı.

Avrupa Komisyonu’nun başkanı Jean-Claude Juncker, “İş Avrupa’nın dijital ortak pazarına geldiğinde, bulmacanın eksik parçası telif reformuydu.” açıklamasında bulundu. Yeni kurallara göre Google ve diğer çevrimiçi platformların müzisyenler, şovmenler, yazarlar, haberciler ve yayıncılarla eserlerini kullanmak için anlaşma yapması gerekecek.

Geçen hafta Avrupa Parlementosu’na verilen bir teklifte, AB’nin yaratıcı endüstrileri, internet aktivistleri, tüketici grupları ve teknoloji firmaları karşı karşıya gelmişti. Wikipedia bu kararı protesto amacıyla bazı ülkelerde sitesini karartmıştı. Teklife Finlandiya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Polonya ve Hollanda karşı çıkarken, Belçika, Estonya ve Slovenya çekimser kalmayı tercih etti. Geri kalan ülkeler ise yasanın geçmesi yönünde oy kullandı.

Yeni yönetimde Google’ın sahip olduğu YouTube, Facebook’un sahibi olduğu Instagram ve diğer platformlar özel filtreler uygulayarak telifli materyallerin yüklenmesinin önüne geçmek zorunda. Yeni yasada sadece yükleyen değil internet sitesi de telif cezasını ödüyor.

Google, yeni kuralların Avrupa’nın yaratıcılığına ve dijital ekonomilerine zarar vereceğini söylerken, eleştirmenler ise büyük firmalardan ziyade nakit akış sıkıntısı çeken küçük firmaların bu işten büyük zarar göreceğini belirtiyor.

Polonya ise bu filtre gereksiniminin özgürlüklerden geri adım atmak olacağına ve sansüre zemin hazırlayacağına dair endişelerini paylaştı. AB Parlamentosu'nda yer alan Korsan Partisi üyesi Julia Reda, eleştirmenlerin karara karşı dava açabileceklerini ancak muhtemelen yavaş ilerleme kaydedeceklerini söylüyor. Karara karşı bir kampanya başlatmış olan Reda, yapılabilecek en iyi şeyin ise sistemin şeffaf işlemesi için baskı kurmak olduğunu ifade ediyor.

Avrupa Dergi Medya Derneği, Avrupa Gazete Yayıncıları Derneği, Avrupa Yayıncılar Konseli, Haber Medya Avrupa grubu ve bağımsız müzik yayıncıları grubu Impala bu kararı memnuniyetle karşıladı.

AB üyesi ülkelerin hükümetlerinin bu kararları kendi anayasalarına eklemek için 2 yıl süreleri bulunuyor.