ABD'nin TikTok'u yasaklayacak olması, ABD'liler ile Çinliler arasındaki kültürel etkileşimi artırdı. ABD'li Duolingo kullanıcıları, Mandarin dilini öğrenmek için adeta sıraya girdiler.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, birkaç gün sonra TikTok kullanamayacak olan ABD'li kullanıcıların, Instagram'ın Çin merkezli versiyonu olan "RedNote"a geçiş yapmaya başladıklarından bahsetmiştik. Ancak ABD'li tüketicilerin Çin'le ilgili tek hamlelerin bu olmadığı ortaya çıktı.

Dünyanın en popüler dil öğrenme platformu Duolingo'dan alınan verilere göre kullanıcılar, Mandarin dilini öğrenmek için adeta sıraya girdiler. Resmî verilere göre ABD'deki Duolingo kullanıcılarının Mandarin öğrenme girişimleri, yıllık bazda yüzde 216 artış gösterdi. Duolingo, kullanıcılara yönelttiği "Bizi nereden duydunuz?" sorusuna doğrudan "TikTok" yanıtını almaya başladıklarını söyledi.

Çok ilginç bir kültürel etkileşim yaşanmaya başladı

TikTok yasağının yol açtığı tek şey ABD'lilerin Çin'de konuşulan Mandarin dilini öğrenmeye çalışmaları değil. ABD'li kullanıcılar, analidili Çince olan kullanıcılara ulaşıp, onlara İngilizce derslerinde yardımcı olmayı teklif etmeye başladılar. Yani hükûmetler arasındaki gerilim, iki ulusun yeni bir kültürel etkileşim yolu bulmasını sağlamış gibi görünüyor.

ABD hükûmetine göre TikTok, Çin hükûmetine hizmet ediyor ve kullanıcı verilerini topluyor. Platformun ülke genelinde yasaklanacak olmasının temel nedeni de bu. Ancak hükûmetin bu görüşü, ABD'liler için karşılık görmemiş gibi duruyor. Neticede kullanıcılar, yaşanan olaylardan sonra ne Çin merkezli platformlara karşı çıkıyorlar ne de Çinlilere karşı ön yargılılar. Bakalım bu işin sonu nereye varacak...