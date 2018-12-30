ABD'de Gazetelere Yönelik Siber Saldırı Gerçekleşti

ABD'de bir matbaaya yapılan siber saldırı, özellikle ülkenin batısında dağıtım yapan gazeteleri etkiledi.

ABD’de yaşanan bir siber saldırı gazetelerin dağıtımını geciktirdi. Gerçekleşen saldırı yüzünden Los Angeles Times, Chicago Tribune ve Baltimore Sun gazetelerinin dağıtımı gecikti. Matbaanın sahibi olan Tribune Publishing şirketi, siber saldırıdan kaynaklanan teknik sorunların ilk olarak cuma günü ortaya çıktığını söyledi.

Şirketin sözcüsü, sisteme bulaşan virüs yüzünden gazetelerin baskıya hazırlandığı sistemlerin zarar gördüğünü söylerken, Los Angeles Times gazetesi, saldırının ABD dışından gerçekleştiğini belirtti. Gazetelerin aynı basım merkezini kullanmasından kaynaklı olarak Wall Street Journal ve New York Times da bu saldırıdan etkilendi.

Los Angeles Times’a konuşan olayla ilgili bir kişi, saldırının amacının bilgi hırsızlığı değil, sunucuları kullanılmaz hale getirmek olduğunu söyledi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı saldırıyla ilgili olarak “Çeşitli basın kurumlarına yönelik potansiyel bir siber saldırı olduğundan haberdarız ve hükümetimiz ve söz konusu kurumlar ortak çalışma yürütüyor” dedi.