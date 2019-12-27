'UFO' Sanılan Starlink Uyduları, ABD'de Ortalığı Karıştırdı

SpaceX'in dünya çapında ucuz ve hızlı internet projesi kapsamında yörüngeye yerleştirdiği Starlink uyduları ABD'de çıplak gözle görüldü. Işıkların kaynağını bilmeyen insanlar şaşkınlık geçirdi.

Sonlandırmak üzere olduğumuz yılın başlarında SpaceX, dünya geneline daha hesaplı ve daha hızlı internet erişimi sağlayacağı projesinin ilk adımlarını atmıştı. Starlink uydularının alçak yörüngeye oturtulmasıyla birlikte şirket, muhteşem fikirlerinin ilk meyvesini toplamıştı.

Geçtiğimiz aylarda proje kapsamında ikinci fırlatış gerçekleşmiş ve bu fırlatışta 60 adet Starlink uydusu uzaya gönderilmişti fakat uzaya gönderilen bu uydular oldukça yoğun tepki toplamıştı. Tepkilerin pek de haksız sayılmayacağını, az sonra vereceğimiz örnekte de görebileceksiniz.

Starlink uyduları, gökyüzünde korkutucu bir manzara oluşturdu:

Yukarıdaki görselde gördüğünüz manzara, maalesef birçoğunuzun hayatında görmeyi sabırsızlıkla beklediği uzaylılara ait değil. Tam aksine bu manzarayı oluşturan şey insan yapımı ve insanlar tarafından gönderilen Starlink uyduları.

Gördüğünüz görseller, ABD’nin Montana eyaletinde çekildi. Elbette hiç kimse böyle bir duruma alışık olmadığı için insanlar gördükleri manzara karşısında şaşkınlık geçirdi. Kent sakinleri, bu ışıkların kaynağını bilmiyordu. Benzer fotoğraflar, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

ABD’li KXLH Helena televizyon kanalının yaptığı habere göre bu manzaraya neden olan şey, SpaceX’in uzaya fırlattığı Starlink uydularıydı. Şuan görülen manzarayı aklınızda tutun ve şimdi bu haberimizde bahsettiğimiz SpaceX’in hedefini aklınızda canlandırın. Gökyüzü sizce nasıl gözükecek?

Bu duruma tepki gösterenler yalnızca sıradan insanlar değildi. Birçok uzman, yörüngeye yerleştirilecek bu kadar fazla uydu hakkında endişelerini aktarmıştı. Araştırmacıların çoğu, yörüngede bir uydu çöplüğü oluşacağından yakınmış ve birçok iletişim uydusu üreticisi, gönderilecek uyduların kendi uydularına engel olabileceğini söylemişti.

SpaceX’in uydularının bu denli ilgi çekmesinin sebebi ise uyduların çok parlak ve fark edilebilir olmalarından kaynaklanıyor fakat şirket, birçok insanın UFO sanıp korktuğu bu uyduların renklerini artık siyah yapacağını açıklamıştı. Umarız SpaceX hedefini gerçekleştirebilir ancak bunu da kimseyi korkutmadan yapabilir.