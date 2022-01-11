ABD, Günlük Vaka Sayısında Dünya Rekoru Kırdı

Amerika Birleşik Devletleri, ülkede yalnızca dün en az 1,35 milyon koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Veriler, hastaneye yatan hasta sayısının da 3 haftada 2 kat arttığını gösteriyor.

2019 yılının aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, çok kısa bir süre içinde önce çevre ülkelere, ardından tüm dünyaya yayılmıştı. Virüs nedeniyle dünya genelinde yolculuk yasağı, her türlü sosyal alanın kapatılması ve sokağa çıkma yasağı gibi ağır kısıtlamalar getirilmişti. Aşının kullanıma girmesi ve aşılama oranının yükselmesiyle bu kısıtlamalar ortadan kaldırılmıştı.

Fakat koronavirüs, baskın olarak Delta varyantıyla yayılmaya devam etti ve son olarak Omicron varyantıyla bulaşıcılığını artırdı. Yeni varyantla birlikte artan vakalar, bazı ülkelerde kısıtlamaları geri getirirken bugün günlük vaka sayısında inanılmaz bir rekor kırıldı. Amerika Birleşik Devletleri, dün en az 1,35 milyon yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı.

Hastaneye kaldırılanların sayısı da üç haftada iki kat arttı

3 Ocak günü 1,03 milyon vaka bildirerek tüm dünyada yeni bir rekora imza atan ABD, 1,35 milyon ile şimdiye kadar bir ülkede bildirilen günlük vaka sayısı rekorunu yineledi. Yeni vakalarda yedi günlük ortalamaysa günlük 700 binin üzerine çıktı. Vaka sayısının rekor kırmasının yanı sıra hastaneye kaldırılanların sayısında da tüm zamanların rekoru kırıldı. Hastaneye kaldırılan hasta sayısı, üç haftada iki kat arttı.

Ülkemizde de görülen Omicron varyantı, tıpkı dünya genelinde olduğu gibi vaka sayılarını bir anda önemli ölçüde artırdı. 24 Aralık’ta, yani yaklaşık 3 hafta önce 20 binin altında olan vaka sayısı, 28 Aralık’ta 30 bini, 31 Aralık’ta 40 bini, 4 Ocak’ta 50 bini ve 5 Ocak’ta 60 bini aşmış, 6 Ocak’ta 68.413 ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Açıklanan verilere göre Türkiye’de bugüne kadar 9 milyon 482 bin 550 vaka tespit edildi, 82 bin 361 vatandaş hayatını kaybetti.