Amerika’da bir köprü, alçaklığı sebebiyle özellikle kamyonların, kamyonetlerin ve karavanların “kafasını sıyırıyor”.

Amerika’nın Kuzey Karolina eyaletindeki Durham ilçesinde “konserve açacağı” olarak bilinen bir köprü var. Bu köprü, araçları âdeta tıraş ediyor.

Binlerce arabanın kaza yapmasına sebep olan bu köprü hiç yaralanma veya ölüme neden oldu mu, kazalarda neler yaşanıyor ve neden oluyor daha yakından bakalım.

Yüksek araçlar için ayda en az 1 kazaya sebep oluyordu.

Norfolk Southern-Gregson Street alt geçidindeki köprü, araçların günümüzdeki kadar uzu olmadığı 1900’lerde inşa edildi ve Durham’ın popüler bir bölgesinde yer alıyor.

Sanmayın ki köprünün altından geçecek araçlar için uyarılar yok. Yolun her iki tarafında ve tepede bulunan uyarılara rağmen sürücüler görmezden geliyor ve “Ben geçerim buradan ya.” diyerek kaza yapıyor.

Demir yolu köprüsü olan “11 Foot 8 Bridge”in yüksekliği artırılsa da kazaların önüne geçilemedi.

İlk başlarda yüksekliği yaklaşık 3,56 metre olan köprü, 2019 yılında yapılan düzenlemelerle 3,75 metre yüksekliğe ulaştı fakat kazaların önüne geçmek için yeterli olmadı.

Bu noktada sürücülere iş düşüyor. Basitçe tabelaları ve uyarıları okuyup buna uygun hareket etmek… Neyse ki şimdiye dek basit yaralanmalar dışında hiçbir ölüm kaydı olmadı.

YouTube’da bir kanal, köprüde meydana gelen kazaların videolarını paylaşıyor:

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