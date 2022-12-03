ABD’nin Nükleer Silah Taşıyabilen HAYALET Bombardıman Uçağı

Gelişmiş radar sistemleriyle bile yakalanamayan hayalet uçaklara bir yenisi daha eklendi. Amerikan şirketi Northdrop Grumman tarafından üretilen yeni nesil stratejik bombardıman uçağı B-21 ilk kez görücüye çıktı.

Wall Street Journall tarafından aktarılan habere göre ABD, hava donanmasına dahil edilecek yeni hayalet bombardıman uçağını görücüye çıkardı. Bazı önemli teknik özellikleri sır gibi saklanan B-21 Raider adındaki uçağı ABD’li şirket Northdrop Grumman tasarlayıp üretti. Edinilen bilgilere göre şirketin daha önceki modellerinde olduğu gibi bu uçak da onlarca yıl dayanabilecek nitelikte.

Erişebildiği azami hız ve maksimum menzil bilgileri paylaşılmayan uçağın görücüye çıktığı tanıtım toplantısında da verilen görüntülerin çok fazla detay içermediğini söylemek mümkün. Sadece belirli açılardan fotoğrafları yayınlanan bu uçakları kullanan pilotlar da ABD ordusu tarafından özenle seçilip yetiştiriliyor ve gizli tutuluyorlar.

Dünyanın ilk 6. nesil hava aracı olarak tarihe geçti:

70 milyar dolara

Tanıtım toplantısında açıklamarda bulunan CEO Northrop Grumman'ın CEO'su Kathy Warden, gelişmiş yapay zeka tabanlı elektronik sistemlere ve veri işleme kabiliyetine sahip olan B-21’in en az 100 adet üretileceğini söyledi. Açıklamalarabuluyor. Bu da en az 100 adet yapılacak üretiminmal olacağını gösteriyor.

ABD’nin Çin’in tehdidine karşı nükleer caydırıcı sistemlere 1 trilyon dolar kaynak ayırdığı biliniyor. B-21’in de bu caydırıcı sistemler projesinin bir parçası olduğu söyleniyor. Eğer kamuoyuna açıklanmayan başka bir kaynak yoksa 100 adet B-21 Raider tek başına 1 trilyon dolarlık bütçenin %7’ini harcıyor.

B-21’in ilk test uçuşu 2023 yılında yapılacak, 2026-2027’de operesyonlara katılacak:

6 adet prototipi üretilen B-21'in ilk test uçuşu 2023'te yapılacak. Independent'ın haberine göre askeri analistler, B-21'in 2026-2027'de askeri operasyonlarda yer alabileceğini söylüyorlar.

B-21’in atası olan, çoğumuzun filmlerden-oyunlardan hatırladığı B-2 Spirit isimli şu uçak 1987’de tasarlanmış ve 1997’de askeri operasyonlarda boy göstermişti:

B-2 Spirit’in yerini artık B-21 Raider alacak:

…B-21’i görünce ‘acaba Star Wars’taki şu uçaklara ne zaman sıra gelecek’ diye de düşünmüyor değiliz doğrusu: