ABD Adalet Bakanlığı, Tesla'ya soruşturma başlattı. Soruşturmanın nedeni, şirketin abartılı menzil değerleri sunması. Yapılacak inceleme, Tesla otomobillerin gerçek menzillerini gün yüzüne çıkaracak.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, ABD'de önemli bir mesele ile gündemde. ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), şirket hakkında bir soruşturma başlattı. Bu soruşturmanın nedeni, Tesla otomobillerin menzili. Tesla, abartılı menzil değerleri vadetmek ancak bunu sağlayamamakla suçlanıyor.

Tesla'nın menzille ilgili tartışmaların merkezine yerleşmesi, ilk kez yaşanmıyor. Belki hatırlayan okurlarımız vardır; Güney Kore, yılın başında Tesla'ya "abartılı özellikler" nedeniyle ceza kesmişti. DOJ tarafından başlatılan soruşturmanın nedeni de tam olarak aynı.

Tesla'nın açıkladığı menzile ulaşılamıyor

Tesla ile ilgili müşteri şikâyetlerinin başında da menzil geliyor. Şöyle izah edelim; Tesla'nın internet sitesine girdiğimizde, baz model için 430 kilometre menzil değeri görüyoruz. İşte bu rakamın abartılı olduğu düşünülüyor. Pek çok müşteri, bu kadar menzil görememekten şikâyetçi. Hatta bazılarına göre bunun ancak yarısı kadar yol gidilebiliyordu. DOJ'un başlattığı soruşturma, açıklanan menzil değerinin gerçek olup olmadığının anlaşılmasını sağlayacak.

Bu arada; Reuters, bundan birkaç ay önce çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. İddiaya göre Tesla, menzil kaynaklı servis taleplerinden kurtulmak için bir yönlendirme ekibi bile kurdu. Özel bir yazılım ile müşterilerini ikna etmeyi başaran ve bunu kamuoyu ile paylaşan şirket, müşteri randevularını da iptal etti. Tüm bunlar, soruşturma kapsamında incelenecek.