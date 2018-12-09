Çin Dışişleri, ABD büyükelçisini çağırarak, Huawei yetkilisinin yakalanma kararının geri çekilmesini talep etti.

Çin, ABD'nin Pekin'de bulunan büyükelçisini çağırarak, Amerika'da bulunan Huawei yetkilisinin yakalanma emrinin derhal geri çekilmesini talep etti. Görünüşe göre işler gün geçtikçe kızışıyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Li, Amerikan Büyükelçisi Branstad'ı "acil" kategorisinde görüşmeye çağırdı.

Yapılan açıklamalara göre yapılan görüşmede Bakan Yardımcısı, ABD içerisinde bulunan Huawei Mali İşler Direktörü Min Vancou üzerine açılmış olan yakalama emrinin derhal kaldırılması konusu konuşuldu. Li, medyaya durumu "Mantıksız bir şekilde koyulan yakalama emrini tüm gücümüzle protesto ediyoruz" şeklinde belirtti.

Bunun yanında Li, ABD yönetiminin Çin vatandaşlarına karşı hak ihlallerinde bulunduklarını ve bunun çok çirkin bir durum olduğunu belirtirken, Min Vancou üzerinde bulunan yakalama emrinin kesinlikle yanlış olduğu konusunda karşı çıkmakta olduklarını da belirtti.

Eğer ki ABD yönetimi arama emrini geri çekmezse, bazı karşı adımlar atılacağı da belirtilen durumlar arasında.

Olayların G-20 zirvesinde Çin ve Amerika arasında gerçekleşen ticaret savaşlarının bir sonucu olarak gerçekleştiği düşünülürken, Çin, Kanada ile de anlaşmak ve kendi tarafında bulunması için girişimlerde bulunuyor.