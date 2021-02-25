Özel sermaye şirketi Actera, Türkiye merkezli mobil oyun şirketi Brew Games'e 4 milyon dolarlık yatırım yaptı. Oyun geliştiricilerinin yüzünü güldüren bu yatırım, şirketin büyümesi, yeni oyunların geliştirilmesi ve sektörün büyümesi için harcanacak.

2006 yılından beri Türkiye'de hizmet vermekte olan ve bugüne kadar yaptığı çalışmalarla da ülkemizin en büyük özel sermaye şirketi olma unvanına sahip "Actera", Türkiye merkezli bir oyun şirketi olan "Brew Games"e 4 milyon dolarlık yatırım yaptı. Özellikle de Brew Games cephesinde memnuniyetle karşılanan bu yatırım, şirketin büyümesi için önemli bir adım olacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Actera yetkilileri, Brew Games'in oyun geliştirme konusundaki potansiyeline olan inançlarının tam olduğunu ifade ettiler. Yatırımların sadece bunlarla sınırlı olmayacağını da vurgulayan Actera, Türkiye'nin özellikle de mobil oyun sektöründe daha iyi bir yere gelmesi için çalışmaya devam edeceklerini duyurdular.

Brew Games cephesinde yüzler gülüyor

Aldıkları 4 milyon dolarlık yatırımla ilgili açıklamalarda bulunan şirket CEO'su Ufuk Benli, böyle bir yatırım aldıkları için gururlu ve sevinçli olduklarını söyledi. Bir yandan oyun geliştirmeye çalışırken diğer yandan da sektörün büyümesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Benli, Türkiye'de özellikle de son beş yılda mobil oyun sektöründe güzel adımlar atıldığını, bunların devam etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

4 milyon dolarlık yatırımın mümkün olan en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiği herkes tarafından biliniyor. Bu bağlamda da stratejisini oluşturan Brew Games yöneticileri, bu yatırımla ekibini büyütmeyi, yepyeni oyunlar üzerinde çalışmayı ve yazılım otomasyon süreçlerini de iyileştirmeyi amaçlıyor. Şirket ayrıca bu yatırımın bir bölümünü de yeni yeteneklerin keşfedilebilmesi için harcayacak.