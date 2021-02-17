Türk geliştiriciler tarafından kurulan Dream Games'in, 50 milyon dolar daha yatırım aldığı açığa çıktı. Webrazzi'nin ortaya çıkardığı yatırım, Londra merkezli Index Ventures isimli şirketin liderliğinde geldi. Konuyla ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Video oyun sektörü büyümeye devam ederken, Türk geliştiriciler de bu büyümeden payına düşeni alıyor. Bu bağlamda Kasım 2019'da 7,5 milyon dolar gibi ciddi bir seviyede yatırım alan Türk oyun şirketi Dream Games'in, bu kez de 50 milyon dolarlık bir yatırım bulduğu iddia edildi. Webrazzi'den Arda Kutsal'ın ortaya attığı iddia, sektöre girmeyi düşünen Türk geliştiricilerin iştahını kabartacak gibi görünüyor.

Şirkete yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Dream Games, Londra merkezli Index Ventures liderliğinde bu ciddi yatırımı kaptı. Şu an için konuyla ilgili resmi bir açıklama olmasa da yapılan bu yatırımın, Dream Games'in değerlemesini 200 milyon dolara taşıdığı belirtiliyor. Webrazzi'ye göre bu yatırım hem şirket hem de Türkiye için büyük bir önem arz ediyor.

Şirket, son yatırımla birlikte 57.5 milyon dolar toplamış oldu

Şirket, 2019 yılında aldığı 7,5 milyon dolarlık yatırımın yanı sıra aldığı 50 milyon dolarlık yatırım ile 57,5 milyon dolarlık yatırım almış oldu. Bu ciddi yatırım miktarı, şirketin yeni projeler üzerinde çalışmasını kolaylaştırmış olacak. Alınan bu yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kutsal, yatırımın havadan gelmediğini, bugüne kadar yapılan çalışmaların dönüşü olduğunu ifade ediyor.

Dream Games'in ismini pek duymamış olabilirsiniz. Bu konuda haklı olduğunu ifade edebiliriz çünkü şirket, bugüne kadar büyük reklam çalışmaları yapmadı. Ayrıca şirketin piyasaya sürmüş olduğu bir adet mobil oyun bulunuyor. "Royal Match" isimli bu oyun an itibarıyla iOS ve Android kullanıcıları tarafından da deneyimlenebiliyor.