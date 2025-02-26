Oyun fiyatlarının çok yüksek seviyelere gelmesiyle artık indirimler ülkemizdeki oyuncular için çok önemli hâle gelmişti. Biz de bu indirimleri olabildiğince sizlerle buluşturmaya çalışıyorduk. Şimdi ise Battle.net üzerinden bir indirim kampanyası başlatıldı.
Activision Blizzard oyunları “Oyun Fırsatları” isimli kampanya altında Battle.net üzerinden indirime girdi. 10 Mart’a kadar sürecek kampanyada, birçok popüler yapımda %70’lere varan oranda fırsatlar sunuluyor.
Battle.net "Oyun Fırsatları" indiriminde fiyatı düşenler
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|World of Warcraft: The War Within
|1.399 TL
|839,99 TL (%40)
|Call of Duty: Black Ops 6 - Vault Edition
|3.999 TL
|2.999,99 TL (%25)
|Call of Duty: Black Ops 4 - Digital Deluxe
|2.599 TL
|1.040 TL (%59)
|Diablo III
|519,99 TL
|259,99 TL (%50)
|Diablo
|259,99 TL
|207,99 TL (%20)
|StarCraft II: Campaign Collection
|1.129 TL
|846,99 TL (%25)
|StarCraft Remastered
|420,99 TL
|209,99 TL (%50)
|StarCraft Cartooned
|279,99 TL
|209,99 TL (%25)
|Crash Bandicoot 4: It's About Time
|1.039 TL
|519,99 TL (%50)
|The Blizzard Arcade Collection
|519,99 TL
|259,99 TL (%50)
Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.