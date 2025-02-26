Activision Blizzard oyunları, "Oyun Fırsatları" isimli kampanya altında Battle.net üzerinden indirime girdi.

Oyun fiyatlarının çok yüksek seviyelere gelmesiyle artık indirimler ülkemizdeki oyuncular için çok önemli hâle gelmişti. Biz de bu indirimleri olabildiğince sizlerle buluşturmaya çalışıyorduk. Şimdi ise Battle.net üzerinden bir indirim kampanyası başlatıldı.

Activision Blizzard oyunları “Oyun Fırsatları” isimli kampanya altında Battle.net üzerinden indirime girdi. 10 Mart’a kadar sürecek kampanyada, birçok popüler yapımda %70’lere varan oranda fırsatlar sunuluyor.

Battle.net "Oyun Fırsatları" indiriminde fiyatı düşenler

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı World of Warcraft: The War Within 1.399 TL 839,99 TL (%40) Call of Duty: Black Ops 6 - Vault Edition 3.999 TL 2.999,99 TL (%25) Call of Duty: Black Ops 4 - Digital Deluxe 2.599 TL 1.040 TL (%59) Diablo III 519,99 TL 259,99 TL (%50) Diablo 259,99 TL 207,99 TL (%20) StarCraft II: Campaign Collection 1.129 TL 846,99 TL (%25) StarCraft Remastered 420,99 TL 209,99 TL (%50) StarCraft Cartooned 279,99 TL 209,99 TL (%25) Crash Bandicoot 4: It's About Time 1.039 TL 519,99 TL (%50) The Blizzard Arcade Collection 519,99 TL 259,99 TL (%50)

Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.