Steam, her hafta düzenli olarak “Hafta Boyu Fırsatları” altında birçok farklı oyunda indirimler sunuyordu. Şimdi ise bu hafta boyunca indirimde olacak yapımlar açıklandı. Kampanyada 400’den fazla yapımda fırsatlar sunuluyor.
%90’a kadar çıkan indirimler, 3 Mart Pazartesi gününe kadar devam edecek. Aşağıdan fiyatı düşen oyunlara göz atabilirsiniz. Stray, Ready or Not, Inside gibi birçok popüler yapımda kaçırılmayacak fiyat düşüşleri var.
Steam’de bu hafta indirime giren oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Ready or Not
|28,99 dolar
|17,39 dolar (%40)
|Stray
|14,99 dolar
|8,99 dolar (%40)
|Outer Wilds
|12,99 dolar
|7,79 dolar (%40)
|Phasmophobia
|10,49 dolar
|7,86 dolar (%25)
|Inside
|10,49 dolar
|1,04 dolar (%90)
|F1 Manager 2024
|17,99 dolar
|6,29 dolar (%65)
|Journey
|8,29 dolar
|2,73 dolar (%67)
|LIMBO
|5,79 dolar
|0,57 dolar (%90)
|Twelve Minutes
|12,99 dolar
|5,19 dolar (%60)
|COCOON
|12,99 dolar
|7,79 dolar (%40)
Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.