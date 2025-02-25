Steam'in "Hafta Boyu Fırsatları" indirimlerinde bu hafta fiyatı düşen oyunlar belli oldu. 400'den fazla yapımda %90'a varan indirimleri kaçırmayın.

Steam, her hafta düzenli olarak “Hafta Boyu Fırsatları” altında birçok farklı oyunda indirimler sunuyordu. Şimdi ise bu hafta boyunca indirimde olacak yapımlar açıklandı. Kampanyada 400’den fazla yapımda fırsatlar sunuluyor.

%90’a kadar çıkan indirimler, 3 Mart Pazartesi gününe kadar devam edecek. Aşağıdan fiyatı düşen oyunlara göz atabilirsiniz. Stray, Ready or Not, Inside gibi birçok popüler yapımda kaçırılmayacak fiyat düşüşleri var.

Steam’de bu hafta indirime giren oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Ready or Not 28,99 dolar 17,39 dolar (%40) Stray 14,99 dolar 8,99 dolar (%40) Outer Wilds 12,99 dolar 7,79 dolar (%40) Phasmophobia 10,49 dolar 7,86 dolar (%25) Inside 10,49 dolar 1,04 dolar (%90) F1 Manager 2024 17,99 dolar 6,29 dolar (%65) Journey 8,29 dolar 2,73 dolar (%67) LIMBO 5,79 dolar 0,57 dolar (%90) Twelve Minutes 12,99 dolar 5,19 dolar (%60) COCOON 12,99 dolar 7,79 dolar (%40)

Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.