60 Bin CoD: Warzone Oyuncusu Daha Hile Nedeniyle Banlandı

Activision, artık ünlü oyuncuları da kaybetmeye başladığı Call of Duty: Warzone için harekete geçti. Dün yeni bir hileci operasyonu başlatan şirket, 60 bin oyun düşmanının daha banlandığını açıkladı. Son operasyonla birlikte toplamda 300 binden fazla kişi, Call of Duty: Warzone'dan banlanmış oldu.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, hatırı sayılır miktarda takipçisi olan bir Call of Duty: Warzone oyuncusunun, oyundaki hilelere daha fazla dayanamadığından ve Call of Duty: Warzone oynamayı bıraktığından bahsetmiştik. Görünen o ki bu olay, Activision ekibinin de dikkatini çekmiş. Şirket tarafından yapılan resmi bir açıklamaya göre 60 bin civarı kolsuz daha oyundan banlanmış durumda.

Mart 2020'de piyasaya sürülen ücretsiz oyun, oyunseverlere etkileyici bir hayatta kalma deneyimi sunuyordu. Ancak hile yazılımı geliştiren şirketler, oyunun tadını tuzunu kaçırdılar. Hal böyle olunca da oyuncular, artık isyan etme noktasına geldiler. Activision ise bugüne kadar toplamda 300 binden fazla hilecinin banlandığını, hilecilere karşı sıfır tolerans ilkesini sürdüreceklerini açıkladı.

Activision, anti hile yazılımını iyileştirmeye devam ediyor

Activision tarafından yapılan açıklamalara göre şirket, bir süredir haftalık güvenlik güncellemeleri yayınlıyor. Oyun içi raporlama mekanizmasında da iyileştirmeler yaptığını belirten yetkililer, oyuna ekledikleri iki faktörlü doğrulama sistemi ile de 180 binden fazla şüpheli hesabın banlandığını açıkladılar. Ancak Activision'ın hilecilere karşı attığı adımlar, bunlarla da sınırlı değil.

Yapılan açıklamalarda, oyunun dahili anti hile yazılımının iyileştirmesine devam edildiği ifade ediliyor. Bu bağlamda geliştiriciler, anti hile yazılımına yeni bir tespit sistemi eklemişler. Ayrıca şirket, sadece oyundaki hilecilerle değil hile geliştiren şirketlerle de hesaplaşılacağını söylüyor. Bu bağlamda özel bir hukuki birim oluşturulduğunu beyan eden Activision, ilgili şirketlere dava açıldığını ifade ediyor.