Call of Duty hayranlarının hayal edebileceği tüm özelliklere sahip uygulama artık Play Store'da.

Call of Duty ile ilgili istediğinizi söyleyin ama yapımın dünyanın en popüler FPS oyunu olduğu bir gerçek. Bu popülerlik sayesinde, Call of Duty Companion gibi tek başına bir uygulama çıkarmak firma için hiç zor olmuyor. 7/24 bağlantı sağlayan uygulamada performansınızı anında analiz edebilir; size özel öneriler ile son haberlere ulaşabilirsiniz. En önemlisi de uygulama ile arkadaşlarınızın ne zaman çevrimiçi olduklarını kontrol edebilirsiniz.

Yalnızca çevrimiçi olma durumlarını değil, başarılarını da takip edip bir rekabet ortamı oluşturabilirsiniz. Ayrıca 20 kişilik takımlar oluşturarak güzel oyun içi ödüller de kazanabilirsiniz. Tabii ki yeteneklerini geliştirmek isteyen bir oyuncu için en önemli özelliklerden biri kişiye özel maç raporları ve oyun analizi olacaktır. Silah istatistikleriniz, kullandığınız ekipmanlar ve ısı haritaları gibi birçok istatistikle karşılaşmanız muhtemel. Bu istatistikler sayesinde haritadaki zayıflıklarınızı da kolaylıkla fark edebilirsiniz.

(Uygulama içi bir görüntü)

Şu an için Play Store’daki yorumlar biraz karışık. Bazı kullanıcılar uygulamanın yanıt vermeyerek kapandığını ya da girişte sorunlar oluşturduğunu yazmış durumda. Genellikle böyle sorumların çözümü çok kısa bir süre içinde gelmektedir. En nihayetinde, Activision bütçesi sınırlı olan bir indie oyun stüdyosu değil. Ayrıca Call of Duty Companion tamamen ücretsiz bir uygulama. İçerisinde ne bir reklam ne de uygulama içi satın alma olmaması da takdir edilesi bir davranış.

Eğer gerçekten kendinizi bir Call of Duty hayranı olarak görüyorsanız, içerisindeki birçok ipucu ve özelliği sayesinde bu uygulama sizin için yapılmış demektir.

Uygulamayı aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.