Adalar'a Giriş Çıkış Yasağının Sona Ereceği Tarih Açıklandı

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Adalar'a giriş çıkış yasağı getirilmişti. Virüsün yavaş yavaş etkisini kaybetmesiyle beraber önlemler gevşetilmeye başlandı. Adalara'a uygulanan giriş çıkış yasağı da diğer alınan önlemlerle beraber 31 Mayıs gecesi sona eriyor.

Dünyanın birçok ülkesinde büyük zararların oluşmasına yol açan koronavirüs, bir süredir ülkemizde de bulunuyor. Milyonlarca kişiye bulaşan virüsten korunmak amacıyla birçok önleme başvurulmuştu. Şimdi virüs etkisini yavaş yavaş yitirirken, önlemler de gevşetilmeye başlandı. Virüse karşı alınan en üst düzey önlemlerden olan giriş çıkış kısıtlamaları da yerini alınacak tedbirlere bırakıyor.

Virüse karşı alınan önlemler kapsamında Adalar'a da giriş çıkış yasağı getirilmişti. 26 Nisan gecesi Adalar Kaymakamlığı tarafından getirilen yasak doğrultusunda ilçenin izole olması sağlanmıştı. Bir aydan fazla süredir devam eden yasak, 31 Mayıs gecesinden itibaren kalkıyor. Giriş çıkış yasağının kalkmasıyla birlikte, ilçe içindeki yasak uygulamaları da artık yürürlükte olmayacak.

Giriş çıkış yasağıyla birlikte getirilen önlemler de sona eriyor:

Kaymakamlık konuya ilişkin açıklamasında, 22 Nisan tarihinde Adalar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda 26 Nisan 24.00'da yürürlüğe giren giriş çıkış yasağını anımsatırken, 31 Mayıs 24.00'da yasağın kalkacağının altını çizdi. Bu kapsamda otel, motel kamp, kulüp, sosyal tesis gibi konaklama yerlerinin de geçici olarak faaliyet göstermemesinin sona erdiği açıklandı.

Yine koronavirüsle mücadele doğrultusunda kamu kurumlarında esnek saat uygulamalarına geçilmişti. Açıklamayla birlikte bu uygulamanın da sona erdiği belirtildi. Kaymakamlığın konu hakkında açıklaması şu şekilde: "Adalar’a giriş ve çıkışın geçici olarak sınırlanmasına, ilçedeki otel, motel kamp, kulüp, sosyal tesis gibi konaklama yerlerinin bu süre zarfında faaliyette bulunmamasına, ilçe sınırları içerisinde özel tekneyle seyir yapılmasının yasaklanmasına, Adalar kamu kurumlarında uygulanan esnek çalışma uygulamalarına ilişkin tedbirler 31 Mayıs saat 24.00 itibarıyla sona erecektir."

Türkiye'de koronavirüse yakalanan vatandaş sayısı 160 bin sınırını geçmiş bulunuyor ancak bu 160 bin kişinin yaklaşık 126 binlik bir kısmı virüsü atlatarak iyileşmeyi başardı. Toplam vefat eden hasta sayımız ise 4.500'e merdiven dayamış durumda.