Adobe'un popüler Creative Cloud hizmetinin Türkiye'deki abonelik fiyatına bir zam daha geldi.

Uzunca süre ülkemizde uygun fiyatlardan kullanabildiğimiz Adobe servisleri, geride bıraktığımız son yılda akılalmaz zamlarla tabiri caizse erişilmesi zor fiyatlara yükselmişti. Bugün ise gelen yeni zamla birlikte Creative Cloud'ın tüm uygulamalar paketinin yıllık abonelik fiyatı 15.796 TL oldu.

Önceki gelen zammın ardından gelen tepkiler bu zamla birlikte tekrar gün yüzüne çıktı. Adobe en son Firefly ve diğer yapay zekâ özelliklerinin Creative Cloud uygulamalarına eklenmesiyle birlikte ciddi bir zam yapmıştı.

Zam sonrası oluşan fiyatlar neler?

Geçtiğimiz Mart ayında gelen zam sonrası Creative Cloud tüm uygulamalar paketinin "yıllık, aylık ödeme" seçeneği 925 TL’ye yükselmiş, doğrudan "aylık ödeme" seçeneği ise 1.387 TL olarak belirlenmişti. "Tek seferde yıllık" ödeme seçeneği ise 10.526 TL fiyat etiketine sahipti.

Bugün gelen yeni zam sonrası şu an itibarıyla Creative Cloud tüm uygulamalar paketinin "yıllık, aylık ödeme" seçeneğinin fiyatı 15.796 TL olarak güncellendi. "Aylık ödeme" seçeneği ise 1.387 TL'den 2.082 TL'ye yükseldi.

Adobe’nin sunmuş olduğu Fotoğraf paketi (Photoshop ve Lightroom içeren 20 GB’lık plan) ise "yıllık, aylık ödeme" seçeneğinde 1.526 TL iken artık 1.915 TL olarak belirlenmiş durumda. Zammın Creative Cloud içerisinde yer alan tüm uygulamaları etkileyip etkilemeyeceği belli değil ancak birçok kişi için zamlar henüz uygulamanın web sitesine yansımamış durumda.

Peki siz Adobe'un bu yeni zammı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.