Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Adobe MAX 2018 konferasında Adobe, Creative Cloud hizmetine getireceği yeniliklerin bir ön gösterimini yaptı. Özelliğin adı MovingStills.

Adobe, geçtiğimiz yıllarda aylık ödeme şeklinde yürüyen Creative Cloud hizmetini devreye sokmuş böylece güncelleme işini raya oturtmuştu. Bu hizmet içerisindeki uygulamalar zaman içinde gelişmiş ve daha yeni şeyler eklenmişti. Geçtiğimiz günlerde gösterilen MovingStills özelliği ise, herhangi bir fotoğrafa gerçekçi hareket efektleri eklemenize izin veriyor.

Buradaki fikir, fotoğrafların yapay zeka kullanılarak detaylıca incelenmesi ve bulunan özelliklere göre parallax etkisi görünümlü sahte bir video oluşturulması. Gelin normal bir fotoğrafa herhangi bir programın yapacağı hareket efektine bakalım:

Sunucu "Sonuç hiç de etkileyici değil" diyor ve ardından ekliyor: "Oldukça düz görünüyor, parallax efekti yokken derinlik algısı hiç yok. Gerçek bir video gibi görünmüyor."

Adobe ise fotoğraftaki "şeylerin" üç boyutlu uzayda nasıl göründüğünü, nasıl düzenlendiği anlayan bir özellik geliştirerek çok daha gerçekçi sonuçlar elde etmiş.

Tek bir tuşla fotoğrafları hayata döndürmenin yanı sıra MovingStills, en uygun kamera yolunu seçmenize ve farklı efektler oluşturmanıza izin veriyor. Özelliğin arayüzünde kolayca sahte videonun başlamasını ve bitirmesini istediği yeri seçebiliyorsunuz. Arada gerçekleşmesi gereken düzenlemeler ise özellik tarafından hallediliyor.

Konu ile ilgili videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.