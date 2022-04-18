ADSL Nedir, Fiber İnternetten Ne Farkı Var?

ADSL, uzun zamandır bütün dünyada yaygın olarak kullanılan bir iletişim teknolojisi. Fiber internet ise gittikçe daha yaygın bir hale gelen ve ADSL'e göre daha yüksek hızda bağlantı performansı sunan bir sistem. Peki aralarındaki fark neler? Fiber internet neden daha hızlı? Bütün soruları sizler için yanıtladık.

Fiber internet, çok uzun zamandır hayatımızda. Ancak çoğumuzun evinde hala ADSL bağlantısı mevcut. İnternet hayatımızda önemli bir yer kapladığı için, sahip olduğumuz stabilite ve bağlantı hızı da bir o kadar önemli. Bu sebeple mümkün olduğunca bizim için en kaliteli ve en hızlı teknolojiyi tercih etmemiz gerekiyor.

Fiber internet zamanla Türkiye’nin her yerine dağılmaya devam ediyor. Hal böyle olunca halihazırda ADSL kullanıcıları, fiber internetin ne olduğunu ve ikisi arasındaki farkı merak ediyor. Biz de sizler için ADSL nedir, fiber internetle arasındaki farklar nelerdir anlattık ve fiber internetin neden daha hızlı olduğunu açıkladık.

ADSL nedir?

ADSL yani Asymmetric Digital Subscriber Line, Türkçe ifadesiyle Bakışımsız Sayısal Abone Hattı anlamına geliyor. 1990’lar ve öncesinde kullanılan çevirmeli hattan daha hızlı bir internet bağlantısı sunan bu iletişim teknolojisi, uzun zamandır dünyanın birçok tarafına internet gücü sağlıyor.

ADSL bağlantısı, telefonların alt yapısında bulunan bakır kablolar tarafından sağlanıyor. Ses ve veri olmak üzere iki farklı bağlantı sağlayan bu kablolar, düşük frekansta ses, yüksek frekansta ise veri aktarımı gerçekleştiriyor.

ADSL bağlantılarının düzgün bağlantı sağlayabilmesi için, birden fazla sistemin aynı anda çalışması gereklidir. Telefon alt yapısında bulunan bakır teller, yerel bir telefona santraline bağlanan modemle birlikte çalışır ve buradan çıkan sinyaller, basitçe merkezi internet sistemi olarak anlatabileceğimiz DSLAM, yani Sayısal Abone Hattı Erişim Çoklayıcı’ya gönderilir.

Fiber internet nedir?

ADSL nedir anladık, sıra fiber internetin ne olduğunda. Fiber internet, internet bağlantısını gerçekleştirmede işe yarayan en hızlı iletişim teknolojisine ad verilir. Fiber interneti ADSL’den ayıran en büyük özellik, sahip olduğu fiber kablolardır. Fiber optik kablolar, içerisinde saç teli kadar ince elyaf denilen cam teller bulundurur ve bu teknoloji sayesinde veriler hiçbir aksaklığa uğramadan en hızlı bir şekilde iletilir.

Fiber internet, dünyanın en hızlı internet bağlantısı olarak kabul edilir ve optik kabloların içerisinde bulunan ışığın hızından dolayı ışık hızında internet olarak adlandırılır. Ancak yine de sinyaller kablonun içerisinde zıpladığı için tam olarak veriler ışık hızıyla aynı süratte iletilmez.

Fiber internet ADSL’e göre neden daha hızlı?

Fiber internet ve ADSL nedir anladıysak, sıra aradaki farklarda. Fiber internet ve ADSL arasındaki farkın kablo yapılarından kaynakladığını anlamışsınızdır. ADSL bağlantısında bulunan bakır kabloların direnci, kablonun uzunluğuna göre değişir. Kablo ne kadar uzun olursa, yerel santralden alacağınız internet hızı da aynı şekilde düşüş gösterir. Fiber optik kablolar ise yapılarından dolayı ne kadar uzun olurlarsa olsunlar internet hızında herhangi bir düşüş göstermezler.

ADSL ile alabileceğiniz hız maksimum 16 Mbps iken, Fiber internetten alacağınız hız Türkiye’de 100 Mbps ile sınırlıdır. Farklı ülkelerde fiber internet daha yüksek hızlara ulaşabiliyor ancak Türkiye’de bulunan internet sağlayıcıları ve altyapılar sebebiyle bu hız 100 Mbps ile sınırlandırılmıştır.

Siber güvenlik her türden insanın ilgilenmesi gereken bir konu. Gerek şirket bilgileri gibi önemli bilgiler gerekse de kişisel veriler, kesintisiz bir veri akışına ihtiyaç duymaktadır. ADSL bağlantılarda bakır kablolar çok rahat bir şekilde kesilebilirken, fiber optik kablolara müdahale etmek neredeyse imkansızdır. Bu kablolar zarar görse bile kolayca tespit edilebilir bir sisteme sahiptir.

Sıcak soğuk hava dalgalanmaları, şiddetli hava koşulları ve nem ADSL’in sahip olduğu bakır kablolarda bağlantı sorunları yaratabilir. Aynı zamanda bakır kablolar aşınmaya ve eskimeye son derece elverişli kablolardır. Hatta eskimiş kablolar, elektrik akımı taşıdığı için yangına bile sebebiyet verebilir.

Bakır kablolar aynı zamanda ısındıkları için ekstra olarak soğutma sistemine ihtiyaç duyarlar. Optik kablolarda böyle bir sistem söz konusu değildir ve kablolar tamamen çevreye duyarlıdır. Aynı zamanda yukarıda saymış olduğumuz koşullara karşı son derece dayanıklıdır ve içerisinden elektrik geçmediği için yangına sebebiyet veremez.

Fiber optik kabloların dizilimi ve dağılımı neredeyse kusursuzdur. Ancak bakır ADSL kabloları, teknisyenler tarafından yanlış müdahale edildiği takdirde bağlantı kopmalarına sebebiyet verebilir. Aynı zamanda ADSL, telefon sağlayıcılarından gelen kesintilerle aksaklığa uğrayabilir. Fiber optik ise herhangi bir telefon şirketinden bağımsız olarak çalışır.

Fiber internetin daha hızlı olmasının yanı sıra telefon bağlantısına ihtiyaç duymaması son derece büyük bir avantaj. Hepimiz en az bir kere küçükken evde telefon çaldığı anda internetin çat diye kesilmesinden muzdarip olmuşuzdur. Fiber internette böyle bir şey söz konusu bile değildir. İnternetin çalışıp çalışmaması, tamamen internet sağlayıcılarına bağlıdır.

ADSL’in bakır kabloları, sinyalleri taşırken çoğu zaman aksaklığa uğradığı için ping yüksek rakamlara çıkabilir. Ancak optik fiber kablolarda sinyal kaybı çok az olduğu için ping sorunu çok nadir görülmektedir.

Sinyal kaybının az yaşandığı fiber kablolar, düşük güç vericiler ile çalıştığı için hem internet sağlayıcısı hem de kullanıcı, ADSL’e kıyasla güç tasarrufu sağlamış olur. Bu da aslında maliyetli gibi gözüken fiber internetin uzun vadede ADSL’e göre daha az maliyet gerektirdiğini gösteriyor.

ADSL internetin hızı, bakır kabloların ağırlığı ile doğrudan bağlantılıdır. Yüksek hızda ADSL internet hızı almak isteyen bir kişinin daha fazla kablo kullanması gerekir ve bu kablolar da gereksiz yere yer kaplar. Fiber optiğin hızı kablosundan tamamen bağımsızdır ve kablonun ağırlığı da bakır kablolara göre son derece hafiftir.

Bireysel olarak fiber internet altyapısına yatırım yapmak maliyetli gözükse de, fiber optik kablolar bütün dünyada gittikçe daha yaygın bir hale geliyor ve maliyetler de buna paralel olarak düşüş gösteriyor. Elyaf kablolar son derece uzun bir ömüre sahiptir ve bakımı ve altyapının gerektirdiği donanım, ADSL’e göre daha ucuzdur.

Fiber internet gittikçe daha da yaygın bir hale gelse de bazı yerlerde hala ADSL kullanılıyor. Fiber internet tercih etmeden önce yapılacak ilk hareket, bulunduğunuz binanın alt yapısının fiber internete uygun olup olmadığını kontrol etmek olacaktır.

Fiber internet ve ADSL nedir, farkları nelerdir anlattık. Toparlamak gerekirse, fiber internet, ADSL ile kıyaslandığı zaman çok daha fazla avantajı beraberinde getiriyor. Fiber internete sahip olan kişiler, gerek bağlantı hızında gerekse de bant genişliğinde internetten daha yüksek performans elde ediyorlar. Oldukça hızlı ve kaliteli olan fiber internet sayesinde kullanıcılar internette daha hızlı gezinebilir ve verileri daha kısa sürede indirebilirler.

Daha önce de bahsettiğimiz gibi ADSL bağlantısı ile maksimum 16 Mbps hızda internet hızına sahip olabiliyorsunuz. Ancak eğer kablonuz fazla uzunsa, alacağınız hız internet sağlayıcınızla olan sözleşmenizden bağımsız olarak daha düşük olabilir. Son olarak fiber internet kullanmayı tercih ettiğinizde tercih edeceğiniz internet sağlayıcısının, fiber internetin sunacağı performansta büyük rol oynayacağını söylemekte fayda var.