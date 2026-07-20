BİM'in 26 Temmuz tarihlerinde satacağı aktüel ürünler belli oldu. Uygun fiyatlı çok sayıda teknolojik ürün satılacak.

Uygun fiyatlı teknolojik ürün arayanların en çok takip ettiği yerlerden biri de zincir mağazalar. Öyle ki düzenli olarak her hafta farklı kategorilerden ürünlerin bu tarz mağazalarda satışa çıktığını görüyoruz. BİM de Aktüel ürünleriyle bunlardan biri. Şimdi ise BİM’in 26 Temmuz Pazar günü satacağı Aktüel ürünler belli oldu.

İçerikten Görseller +2 × + − ‹ ›

BİM bu hafta önceki haftalara kıyasla daha az sayıda teknolojik ürünle karşımıza çıkacak. Samsung Galaxy A17, TECNO Spark Slim gibi akıllı telefonlar, LG soundbar, TCL klima ve çok daha fazlası bu hafta BİM’e geliyor. İşte BİM’de satılacak uygun fiyatlı teknolojik ürünler.

İçerikten Görseller +2 × + − ‹ ›

BİM’de bu hafta satılacak uygun fiyatlı teknolojik ürünler

Samsung Galaxy A17 5G - 12.750 TL

TECNO Spark Slim 4G - 13.990 TL

LG Soundbar S30A - 4.990 TL

TCL 65T61C televizyon - 34.900 TL

Segway Elektrikli Scooter E2 Plus II - 17.900 TL

TCL 18000 BTU TAC-18CHSD klima - 38.500 TL

Samsung Galaxy A17 5G - 12.750 TL

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Samsung’un en çok satan telefonlarından olan Galaxy A17 modeli, uygun fiyata üst düzey özellikler sunan bir cihaz. Telefonda 6,7 inç boyutunda 90 Hz ekran, 50 MP + 5 MP + 2 MP’lik 3’lü kamera, 5000 mAh batarya, 6 GB RAM, Exynos 1330 işlemci gibi özellikler bulunuyor.

TECNO Spark Slim 4G - 13.990 TL

TECNO’nun geçen yıl piyasaya sürdüğü bu telefonu, 6,7 inç boyutunda 1.5K çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekranla geliyor. 8 GB RAM, 50 MP arka kamera, 5160 mAh batarya, Mediatek Helio G200 işlemci gibi özellikleri de var.

LG Soundbar S30A - 4.990 TL

Evinizde güzel bir ses sistemi istiyorsanız LG markalı S30A soundbar’a kesin göz atmalısınız. 1 ana ünite ve 1 subwoofer ile gelen bu ürün, 140W toplam güce ve 100W subwoofer güce sahip. 2.1 kanal, 83 dB, sinema, oyun gibi ses efektleri gibi özelliklere de sahip.

TCL 65T61C televizyon - 34.900 TL

Kaliteli ve büyük olan aynı zamanda inanılmaz pahalı olmayan bir televizyon almak isteyenler için tasarlanan bu cihaz, 2025 yılında çıkmıştı. TV’de, 65 inç boyut, Google TV, AiPQ işlemci, QLED panel, Dolby Audio gibi üst düzey özellikler bulunuyor.

Segway Elektrikli Scooter E2 Plus II - 17.900 TL

Segway’in elektrikli scooter modeli, maksimum 25 km/s hıza ulaşabiliyor. 500W motor gücüne sahip araçta 8,1 inç tekerlek, 2,8 inçlik LED ekran, ön süspansiyon sistemi, IPX5 su geçirmezlik ve 25 km menzil var.

TCL 18000 BTU TAC-18CHSD klima - 38.500 TL

Klimalar, havaları iyice ısındığı şu günlerde âdeta hayat kurtarıyor. TCL’in bu cihazı da tercih edebileceğiniz bir ürün. 18000 BTU, yapay zekâ destekli enerji tasarrufu, %35’e varan otomatik temizlik, turbo soğutma gibi özellikleri var.