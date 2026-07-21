Samsung, Apple Card’a rakip olarak geliştirilen kredi kartı Galaxy Card’ı resmen tanıttı. ABD’deki ilk kredi kartı olarak kayıtlara geçti.

Apple’ın yıllardır kullanımda olan Apple Card hizmeti, kullanıcıların kolayca ödeme yapmasını sağlamasıyla yurt dışında oldukça popülerdi. Şimdi ise bu konuda Apple’ın en büyük rakibi Samsung’dan da bir hamle geldi. Firma, ABD’deki ilk kredi kartı Galaxy Card’ı resmen piyasaya sürdü.

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Güney Koreli teknoloji devinin Galaxy Card isimli kredi kartı, direkt olarak Apple Card’a rakip olarak tanıtıldı. Kart, Barclays US tarafından sağlanıyor ve Visa ağını kullanıyor. Samsung’un Kore gibi yerlerde kart sunduğunu görmüştük ancak bu ABD için bir ilk olması nedeniyle öne çıkıyor.

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Karşınızda Samsung Galaxy Card

Galaxy Card, kullanıcıları kendi ekosisteminde tutmayı hedefleyen geniş kapsamlı bir ödül yapısıyla geliyor. Kart sahipleri doğrudan Samsung’dan yapacakları alışverişlerde %5 nakit iadesi kazanıyor. Samsung Wallet üzerinden gerçekleştirilen harcamalara %3, Netflix, Disney Plus ve Spotify gibi seçili dijital yayın platformlarına %2 ve diğer tüm harcamalara ise %1 iade var. Şirket ayrıca ilk 90 gün içinde 2.000 dolar harcama yapan kullanıcılara 200 dolar bonus nakit ödülü vadederken, Samsung’un VIP Advantage programında da %20 indirim sağlıyor.

Tüm bu ödül kampanyalarıyla birlikte kullanıcıları kendisine çekip Apple Card’a ciddi rakip olmak istediğini söyleyebiliriz. Galaxy Card’ın bir başka güzel yanı ise herhangi bir yıllık ücrete sahip olmaması. İsteyen herkes bedavaya Galaxy Card’ı alabiliyor. Hem sanal hem de siyah metal fiziksel kart formatında sunulan kartın temelinde Samsung Wallet ile tam entegre çalışacak şekilde tasarlandığını belirtelim. Böylece kullanıcılar fiziksel kartın ellerine ulaşmasını beklemeden Galaxy cihazları üzerinden harcama yapmaya, ödül biriktirmeye ve hesaplarını yönetmeye başlayabiliyor.