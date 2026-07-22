Samsung Galaxy Watch9 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Watch9 tanıtıldı. İşte fiyatı ve özellikleri.

Samsung’un büyük heyecanla beklenen Galaxy Unpacked etkinliği bugün resmen gerçekleştirildi. Londra’da düzenlene lansmanda Güney Koreli teknoloji devi, yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıttı. Aynı zamanda yeni Galaxy Watch modelleri de bizlerle buluştu.

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Bu modellerden biri de yeni Galaxy Watch9’du. Peki standart Galaxy Watch9 akıllı saat ne gibi özelliklerle geliyor? Fiyatı ne kadar? Bilmeniz gereken her şeyi sizin için bu içeriğimizde derledik.

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Karşınızda Samsung Galaxy Watch9

Görünüm açısından önceki nesille aynı olan Watch9 modeli, 40 ve 44 mm olmak üzere toplamda 2 boyutta kullanıcıların beğenisine sunuluyor. 40 mm’lik varyantta 1,34 inç boyutunda bir ekran var. 44 mm’lik varyantta ise 1,47 inçlik Super AMOLED ekran görüyoruz. Her iki ekran da en parlak ortamlarda bile kolay görünürlük sağlayan 3000 nit parlaklık içeriyor. Çözünürlük ise 480x480 piksel.

Galaxy Watch9, tıpkı kardeşi Watch Ultra gibi Qualcomm’un akıllı saat işlemcisi Snapdragon Wear Elite’ten güç alacak. Bu işlemciye 2 GB RAM eşlik edecek. Depolama kapasitesi ise 32 GB olarak açıklandı.

Yazılım tarafında saatin Wear OS 7 tabanlı One UI 9 ile geldiğini göreceğiz. LTE, Bluetooth 6.0, çift bant Wi-Fi, NFC gibi özelliklere sahip olacak Watch9, boyutuna göre 390 mAh ve 445 mAh batarya sunacak. Yani anlayacağınız öncekinden daha büyük bataryalarla geliyor.

Tabii ki akıllı saat sağlık ve spor özellikeriyle dolu. Çok sayıda spor moduna, kalp atış hızı ölçmeden uyku takibine kadar birçok sağlık özelliğine ulaşabileceksiniz. Ayrıca Samsung’un BioActive sensörleriyle gelecek. Bunların yanı sıra sıcaklık sensörü, barometre, jeomanyetik sensör de sunacak.

Galaxy Watch9 teknik özellikleri

40 ve 44 mm boyut

1,34 inç (40 mm) ve 1,47 inç (44 mm) ekran, 480x480 çözünürlük, 3000 nit parlaklık

Snapdragon Wear Elite işlemci

2 GB RAM

32 GB depolama

390 mAh (40 mm) & 445 mAh (44 mm) batarya

Wear OS 7 tabanlı One UI 9

LTE, Bluetooth 6.0, çift bant Wi-Fi, NFC

Galaxy Watch9 fiyatı