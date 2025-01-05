Apple'ın bu sene tanıtacağı 3'üncü nesil AirPods Pro modeli hakkında şimdiye kadar bildiklerimizi derledik. Cihaz, gerçekten çok iddialı geliyor.

Apple, en sevilen ürünlerinden olan AirPods Pro 2’yi 2022 yılında bizlerle buluşturmuştu. Yaklaşık 3 sene geçmesinin ardından da şirketin yeni AirPods Pro modeli büyük merakla bekleniyordu. Bir değişiklik olmazsa bu sene 3’üncü nesli nihayet göreceğiz.

Peki AirPods Pro 3’te ne gibi özellikler yer alacak? Bu içeriğimizde AirPods Pro 3’te beklediğimiz değişikliklere bakıyoruz. Cihaz, gerçekten piyasanın en iyi kulaklığı olabilecek yeniliklerle gelecek.

Yepyeni H3 çip

Güvenilir Bloomberg yazarı Mark Gurman başta olmak üzere tüm kaynaklar, AirPods Pro 3’ün yepyeni bir çiple geleceğini söylüyor. H3 olarak adlandırılmasını beklediğimiz bu çip, kulaklığın her tarafındaçok ciddi iyileştirmeler sunacak. Verimlilik artışı, pil ömrünün uzaması, daha iyi Siri kullanımı gibi birçok iyileştirme sunacak. Tabii ki gürültü önlemeye de yarayacak.

Çok daha iyi gürültü engelleme

AirPods Pro 2, hâlihazırda 30 dB’e kadar çıkabilen oldukça iyi bir gürültü engelleme (ANC) özelliği sunuyor. Tüm tahminler, yeni H3 çipiyle birlikte bunun önceki nesle kıyasla bir çok daha iyi bir seviyeye taşınacağı yönünde. Ne kadar iyileştireceği konusunda pek bir bilgi yok ancak piyasadaki kulaklıkların önüne geçmeye çalışacağını tahmin etmek yanlış olmaz.

Yepyeni bir tasarım

Mark Gurman’a göre Apple, AirPods Pro 3’ün tasarımında da değişiklikler yapmayı planlıyor. Maalesef bu konuda hiçbir detay yok. Bizim tahminimiz çok büyük farklılıklar olmayacağı yönünde. Çünkü AirPods Pro’nun kendi tasarımı şu ana kadar çok sevilmişti. Hatta düz AirPods 4 modeline de ilham olmuştu. Şirket en fazla küçük değişiklikler yapacaktır. Öyle tamamne yeni bir tasarım beklemiyoruz.

Sağlık özellikleri

En çok dikkat çeken kısım sağlık özellikleri olacak. Apple’ın planlarından biri, AirPods Pro’yu bir kulaklıktan öteye taşıyarak aynı zamanda bir sağlık takip cihazı olmasını sağlamak. 3’üncü nesilde bu konudaki adımları görmeye başlayabiliriz.

İddialara göre Apple Watch’taki kalp atış hızı takibi, AirPods Pro 3’e de entegre edilecek. Bunların yanı sıra ateş ölçme ve birkaç tane daha fizyolojik ölçüm geleceği söyleniyor. Tabii ki işitme yardımı özelliğinin de çok daha iyi hâle geldiğini göreceğiz.

AirPods Pro 3 modeli hakkında bildiklerimiz bu kadar. Şimdiden gerçekten çok iddialı olacağını söylemek mümkün. Cihazın çıkış tarihi henüz belli değil. iPhone 17 modelleriyle eylülde geldiğini görebiliriz. Ancak şirketin daha erken tanıtma ihtimali de var.