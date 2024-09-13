ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Apple'ın AirPods Pro 2'lerinin işitme cihazı olarak kullanılabilmesine resmî onayı verdi. Yeni hizmet, iOS 18 ile kullanıcılara ulaşacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bundan birkaç ay önce dikkat çekici bir iddia ile gündeme gelmişti. Konuya aşina kaynaklara göre şirket, AirPods Pro 2 için bir güncelleme hazırlıyordu. Bu güncelleme, AirPods Pro'nun işitme cihazı olarak kullanılabilmesini sağlayacaktı.

Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Apple'ın söz konusu yazılım güncellemesine resmen onay verdi. Yani AirPods Pro 2, artık reçetesiz olarak satın alınabilen bir işitme cihazı olarak da kullanılabilecek.

Hafif ve orta seviye işitme kaybı yaşayanlar rahat edecek

Apple'ın yazılım güncellemesi, hafif ve orta düzey işitme kaybı yaşayan bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak. Kulaklıklar, kullanıcının işitme kaybı seviyesine göre ses seviyesini otomatik olarak ayarlayabilecek. Kullanıcılar, doktorlardan aldıkları raporları mobil uygulamalar aracılığıyla sisteme tanımlayabilecekler.

Apple, herhangi bir açıklama yapmadı ancak FDA yetkililerinden Michelle Tarver, konuyla ilgili olarak "Bugün yaygın olarak kullanılan bir tüketici ses ürününde reçetesiz satılan bir işitme cihazı yazılımının pazarlama yetkisi, hafif ila orta düzeyde işitme kaybı olan yetişkinler için işitme desteğinin bulunabilirliğini, erişilebilirliğini ve kabul edilebilirliğini ilerleten bir başka adımdır." ifadesini kullandı.