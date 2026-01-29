AirTag 2'nin Tanıtılmayan Yeni Özellikleri Ortaya Çıktı [Video]

Apple'ın geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız piyasaya sürdüğü AirTag 2'nin tanıtılmayan bir dizi yeni özelliği ortaya çıktı.

Apple’ın ikinci nesil AirTag’i, dışarıdan bakıldığında ilk modelle neredeyse birebir aynı görünse de içi açıldığında sürprizlerle dolu. YouTuber Joseph Taylor’ın yayımladığı yeni video, Apple’ın bu küçük takip cihazında önemli ama gizli değişikliklere gittiğini ortaya çıkardı.

Yeni AirTag 2, yine CR2032 pil kullanıyor ve tasarım olarak ilk modelden ayırt edilmesi zor ancak arka yüzeydeki yazılar artık tamamen büyük harflerden oluşuyor ve IP67 suya-toza dayanıklılık ile NFC ve Find My desteği açıkça belirtilmiş durumda.

Dikkat çeken yenilikler neler?

Cihazın içindeki ana devre kartı ise dikkat çekici şekilde daha ince. Pil bağlantıları farklı bir açıyla konumlandırılmış ve üretim ya da tanılama amaçlı olduğu düşünülen yeni test noktaları eklenmiş. Pil yuvasının içinde yer alan QR koduna benzer yeni işaretler de Apple’ın üretim sürecinde bazı yeniliklere gittiğini gösteriyor.

Hoparlör tarafında da önemli değişiklikler var. Hoparlör bobini biraz daha büyütülmüş, mıknatıs ise artık çok daha sıkı sabitlenmiş durumda. İlk nesil AirTag’lerde kolayca çıkarılabilen mıknatıs, yeni modelde ciddi bir çaba gerektiriyor.

AirTag 2'nin teardown videosu:

Ses tarafında da küçük ama fark edilir bir değişiklik var. Yeni AirTag’in çıkardığı ses, biraz daha tiz. Hatta bir kullanıcı, ses notasının “F”ten “G”ye yükseldiğini belirtiyor.

Değişim sadece cihazla sınırlı değil. Apple, AirTag’in kutusunu da yenilemiş. Daha dar bir kutu tasarımı, kabartmalı yazılar ve tamamen kâğıt bazlı açma şeritleri dikkat çekiyor. Kutunun iç düzeni de sadeleştirilmiş. AirTag’ler artık ikili yerine dörtlü tek sıra halinde yer alıyor.