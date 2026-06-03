Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri
Sümeyye Karagöz Sümeyye Karagöz /

Alışveriş yaparken uygun fiyatlı ve gerçekten işlevsel ürünler bulmakta zorlanıyorsanız doğru yerdesiniz.

Amazon'da hâlâ 500 TL'nin altında satın alabileceğiniz, günlük hayatı kolaylaştıran teknolojik aksesuarlardan ev ürünlerine kadar birçok seçenek bulunuyor. Biz de hem fiyat-performans açısından öne çıkan hem de kullanıcıların beğenisini kazanan bu ürünleri sizler için bir araya getirdik.

İçerikten Görseller

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri
ppp - 2026-06-01T162716.166
ppp - 2026-06-01T162737.505
ppp - 2026-06-01T162847.191
ppp - 2026-06-01T162905.166 +6

500 TL ve altı ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir. Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bütçe dostu ürünleri bulabileceğiniz bazı kategoriler:

Sizin için seçtiğimiz uygun fiyatlı ürünler ise şöyle:

Logitech M90 USB Kablolu Mouse

ppp - 2026-06-01T162716.166

Listemizin ilk sırasında sessiz, 1000 DPI'a kadar ayarlanabilen ve hem sağ hem sol el için kullanıma uygun olan Logitech mouse bulunuyor. Ürün, 249,00 TL fiyatıyla birçok kullanıcının favorisi.

Ürünü satın almak ve incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Blueforce Bt-k95 Wireless+Bluetooth Kablosuz Klavye

ppp - 2026-06-01T162737.505

2.4 GHz kablosuz ve Bluetooth bağlantı seçeneklerine sahip olan Blueforce klavye; bilgisayar, televizyon, telefon ya da tabletle kullanılabilir. İki farklı bağlantı modu sayesinde cihazınızın gereksinimlerine uygun olanı seçebilirsiniz.

Ürünü satın almak ve incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Classone M40 Gaming Laptop Soğutucu

ppp - 2026-06-01T162847.191

13-17 inç bilgisayarlarla uyumlu olan laptop soğutucu, 5 yükseklik ayarına ve fan hızı ayarına sahip. 2 USB portu da bulunan bu ürün, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

Ürünü satın almak ve incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Klasse Classic Mouse Pad

ppp - 2026-06-01T162905.166

Klasse Classic Mouse Pad'in yıpranmaya ve soyulmaya karşı dayanıklılık sağlayan dikişli kenarları ve kaymaz PU deri bir tabanı bulunuyor. Oyunlardaki verimim artsın ve cebimden de çok para çıkmasın diyorsanız bu ürüne göz atabilirsiniz.

Ürünü satın almak ve incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

OBEV Laptop Standı

ppp - 2026-06-01T162920.139

10 ile 16 inç arası tüm laptoplara uyumlu olan stant, ayarlanabilir, ergonomik yapısı sayesinde sırt ve boyun ağrıları yaşamanıza engel oluyor. Ayrıca altının boş olmasından dolayı bilgisayarınızın fanlarının hava almasını sağlıyor ve bilgisayarınızı ısınmaktan koruyor.

Ürünü satın almak ve incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Coverzone Çoklayıcı Adaptör 7in1

ppp - 2026-06-01T162942.854

Özellikle USB portu yetersiz kalan laptop'lar için pratik bir çözüm sunan bu çoklayıcı, hem veri aktarımı hem de farklı cihazları aynı anda kullanma imkânı veriyor. Cihaz şimdi 348,68 TL'ye satışta.

Ürünü satın almak ve incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

HP DHS-2111 2.0 Mini Multimedya Speaker Hoparlör

ppp - 2026-06-01T163003.181

HP hoparlör, küçük boyutuna rağmen günlük kullanım için yeterli ses performansı sunmayı hedefliyor diyebiliriz. İster bilgisayara bağlayıp film/dizi izlerken kullanın isterseniz de telefonla müzik dinlerken kullanın. Cihaz, kompakt yapısı sayesinde her yanınızda.

Ürünü satın almak ve incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

TP-Link TL-UE300 USB 3.0 to Ethernet Dönüştürücü

ppp - 2026-06-01T163021.244

TP-Link UE300, laptop’ınızda Ethernet girişi yoksa ya da daha stabil ve hızlı bir bağlantı istiyorsanız, USB üzerinden kolayca kablolu internete geçiş yapmanızı sağlıyor. Tak-çalıştır yapısıyla ekstra kurulum gerektirmeden özellikle oyun, yayın veya yoğun indirme yapanların tercihi olabilir.

Ürünü satın almak ve incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

CATA CT-4481 Şerit LED

ppp - 2026-06-01T163047.155

Ev dekorasyonunda sıklıkla tercih edilen bu 5 metrelik LED, ortalama 10W güç tüketiyor. Ayrıca ürün, gün ışığı rengi ile doğal ve sıcak bir ortam yaratıyor. 149,00 TL'ye satın alabileceğiniz bu ürün, odanızın havasını değiştirecek.

Ürünü satın almak ve incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kitap Okuma Işığı

ppp - 2026-06-01T163106.380

Sağlam klipsi sayesinde kitabınıza ya da masanıza kolayca sabitlenebilen bu ürün, 500 TL altı ürünleri önerdiğimiz listemizin sonuncusu. 360° ayarlanabilir gövdesiyle ışığı istediğiniz açıya yönlendirebilirsiniz. Bu lamba, 3 adet AAA pil ile çalışıyor.

Ürünü satın almak ve incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Ürün Kategorisinde En Çok Okunanlar

72 Saat Pil Ömrü Sunan Kablosuz Kulaklık Redmi Headphones Neo Duyuruldu

72 Saat Pil Ömrü Sunan Kablosuz Kulaklık Redmi Headphones Neo Duyuruldu

HONOR 600e, Earbuds Clip Pro ve Watch 6 Plus Tanıtıldı

HONOR 600e, Earbuds Clip Pro ve Watch 6 Plus Tanıtıldı

Sennheiser Momentum 5 Tanıtıldı: ANC, Dolby Atmos, 57 Saat Pil Ömrü ve Değiştirilebilir Batarya!

Sennheiser Momentum 5 Tanıtıldı: ANC, Dolby Atmos, 57 Saat Pil Ömrü ve Değiştirilebilir Batarya!

Windows PC'lerin Geleceği NVIDIA RTX Spark Duyuruldu

Windows PC'lerin Geleceği NVIDIA RTX Spark Duyuruldu

Apple'ın Akıllı Gözlüklerinin Çıkış Tarihi, Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı!

Apple'ın Akıllı Gözlüklerinin Çıkış Tarihi, Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı!

A101, Uygun Fiyata 70 İnç 4K Samsung TV Satacak!

A101, Uygun Fiyata 70 İnç 4K Samsung TV Satacak!

Oppo, Telefonlardan Selfie Kameralarını Kaldırtacak Aksesuarını Tanıttı

Oppo, Telefonlardan Selfie Kameralarını Kaldırtacak Aksesuarını Tanıttı

Akıllı Saat Gibi Görünen Harika Özelliklere Sahip Akıllı Bileklik Xiaomi Smart Band 10 Pro Tanıtıldı

Akıllı Saat Gibi Görünen Harika Özelliklere Sahip Akıllı Bileklik Xiaomi Smart Band 10 Pro Tanıtıldı

sponsorlu

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Haziran 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı

Haziran 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı

Haziran 2026 Volkswagen Fiyat Listesi Açıklandı: Bayi Fiyatıyla Liste Fiyatı Arasında Yüz Binlerce TL Var!

Haziran 2026 Volkswagen Fiyat Listesi Açıklandı: Bayi Fiyatıyla Liste Fiyatı Arasında Yüz Binlerce TL Var!

Haziran 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1,3 Milyon TL'ye Hala Araba Var!

Haziran 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1,3 Milyon TL'ye Hala Araba Var!

Toplam Fiyatı 472 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 472 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Haziran 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 4 Milyon TL'den Ucuz Otomobil Kalmadı!

Haziran 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 4 Milyon TL'den Ucuz Otomobil Kalmadı!

iOS 26.5.1 Güncellemesi Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

iOS 26.5.1 Güncellemesi Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com