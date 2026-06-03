Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Alışveriş yaparken uygun fiyatlı ve gerçekten işlevsel ürünler bulmakta zorlanıyorsanız doğru yerdesiniz.

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Amazon'da hâlâ 500 TL'nin altında satın alabileceğiniz, günlük hayatı kolaylaştıran teknolojik aksesuarlardan ev ürünlerine kadar birçok seçenek bulunuyor. Biz de hem fiyat-performans açısından öne çıkan hem de kullanıcıların beğenisini kazanan bu ürünleri sizler için bir araya getirdik.

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500 TL ve altı ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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Bütçe dostu ürünleri bulabileceğiniz bazı kategoriler:

Sizin için seçtiğimiz uygun fiyatlı ürünler ise şöyle:

Logitech M90 USB Kablolu Mouse

Listemizin ilk sırasında sessiz, 1000 DPI'a kadar ayarlanabilen ve hem sağ hem sol el için kullanıma uygun olan Logitech mouse bulunuyor. Ürün, 249,00 TL fiyatıyla birçok kullanıcının favorisi.

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Blueforce Bt-k95 Wireless+Bluetooth Kablosuz Klavye

2.4 GHz kablosuz ve Bluetooth bağlantı seçeneklerine sahip olan Blueforce klavye; bilgisayar, televizyon, telefon ya da tabletle kullanılabilir. İki farklı bağlantı modu sayesinde cihazınızın gereksinimlerine uygun olanı seçebilirsiniz.

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Classone M40 Gaming Laptop Soğutucu

13-17 inç bilgisayarlarla uyumlu olan laptop soğutucu, 5 yükseklik ayarına ve fan hızı ayarına sahip. 2 USB portu da bulunan bu ürün, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

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Klasse Classic Mouse Pad

Klasse Classic Mouse Pad'in yıpranmaya ve soyulmaya karşı dayanıklılık sağlayan dikişli kenarları ve kaymaz PU deri bir tabanı bulunuyor. Oyunlardaki verimim artsın ve cebimden de çok para çıkmasın diyorsanız bu ürüne göz atabilirsiniz.

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OBEV Laptop Standı

10 ile 16 inç arası tüm laptoplara uyumlu olan stant, ayarlanabilir, ergonomik yapısı sayesinde sırt ve boyun ağrıları yaşamanıza engel oluyor. Ayrıca altının boş olmasından dolayı bilgisayarınızın fanlarının hava almasını sağlıyor ve bilgisayarınızı ısınmaktan koruyor.

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Coverzone Çoklayıcı Adaptör 7in1

Özellikle USB portu yetersiz kalan laptop'lar için pratik bir çözüm sunan bu çoklayıcı, hem veri aktarımı hem de farklı cihazları aynı anda kullanma imkânı veriyor. Cihaz şimdi 348,68 TL'ye satışta.

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HP DHS-2111 2.0 Mini Multimedya Speaker Hoparlör

HP hoparlör, küçük boyutuna rağmen günlük kullanım için yeterli ses performansı sunmayı hedefliyor diyebiliriz. İster bilgisayara bağlayıp film/dizi izlerken kullanın isterseniz de telefonla müzik dinlerken kullanın. Cihaz, kompakt yapısı sayesinde her yanınızda.

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TP-Link TL-UE300 USB 3.0 to Ethernet Dönüştürücü

TP-Link UE300, laptop’ınızda Ethernet girişi yoksa ya da daha stabil ve hızlı bir bağlantı istiyorsanız, USB üzerinden kolayca kablolu internete geçiş yapmanızı sağlıyor. Tak-çalıştır yapısıyla ekstra kurulum gerektirmeden özellikle oyun, yayın veya yoğun indirme yapanların tercihi olabilir.

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CATA CT-4481 Şerit LED

Ev dekorasyonunda sıklıkla tercih edilen bu 5 metrelik LED, ortalama 10W güç tüketiyor. Ayrıca ürün, gün ışığı rengi ile doğal ve sıcak bir ortam yaratıyor. 149,00 TL'ye satın alabileceğiniz bu ürün, odanızın havasını değiştirecek.

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Kitap Okuma Işığı

Sağlam klipsi sayesinde kitabınıza ya da masanıza kolayca sabitlenebilen bu ürün, 500 TL altı ürünleri önerdiğimiz listemizin sonuncusu. 360° ayarlanabilir gövdesiyle ışığı istediğiniz açıya yönlendirebilirsiniz. Bu lamba, 3 adet AAA pil ile çalışıyor.

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