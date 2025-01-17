Tüylerini kırmızıya boyayabilme özelliğiyle öne çıkan sakallı akbabaların bunu nasıl yaptıkları uzun süre çözülememişti. Çözüldükten sonra ise neden yaptıklarına dair ilginç tartışmalar ortaya çıktı.

Avrupa’dan Çin’e ve Afrika’ya kadar dağlarda uçuşan sakallı akbabalar (Gypaetus barbatus), oldukça ilginç ve sıra dışı hayvanlar.

Öyle ki, tüylerini kırmızımsı bir renge boyayabiliyorlar. Bunu nasıl ve neden yaptıklarını anlatalım.

Nasıl yapıyorlar bu boyama işlemini?

Bilim insanları, uzun yıllar boyunca akbabaların kırmızı boyasının nereden geldiğini çözmeye çalıştı. 3 yıllık yoğun bir izleme çalışmasını içeren saha çalışmaları bile kırmızı renginin kaynağını çözememişti.

Ta ki 1995’te ve 1998’de, demir yataklarıyla dolu bir yerde yıkanan vahşi sakallı akbabalara rastlayana kadar.

Sakallı akbabalar; demir oksit açısından zengin olan kırmızımsı ya da pas renkli topraklarda yuvarlanıyorlar veya suda yıkanıyorlardı. Demir oksit mineralleri, tüylerin yüzeyine yapışıyordu ve tüylerin doğal beyaz rengini kırmızımsı bir renge dönüştürüyordu. Üstelik bunu, bilinçli olarak yapıyorlardı.

Sebepleri çok daha ilginç.

Hayır, kamuflaj için falan yapmıyorlar. Zaten besin zincirinin en tepesinde oturduklarından avcılardan saklanmaya gerek duymuyorlar. Bilim insanlarının, 2 teorisi var:

İlki, kırmızı rengin güç ve baskınlık göstergesi olmasıyla ilişkili. Demir oksit kaynaklarına ulaşmak pek kolay olmadığından bu, dayanıklılık göstergesi olarak kabul edilebiliyor. Ayrıca kırmızı tonunun yoğunluğu yaş, boyut, baskınlık ile ilişkili ve sosyal etkileşimleri ve çiftleşme başarısını etkiliyor.

İkinci teori, demir oksitlerinin doğal bir antibakteriyel madde olarak işlev görmesiyle ilgili. Sakallı akbabalar, leşle beslenirken sıkça bakterilerle temas ediyor; bu nedenle demir oksitleri tüylerine sürmek; kendilerini, yumurtalarını ve yavrularını bakteri enfeksiyonlarından korumalarına yardımcı olabiliyor. Yani daha parlak renkte olan dişilerin, bu koruyucu önlemi yavrularını savunmak için kullanıyor olabileceği düşünülüyor.

Özetle bu enteresan boyama davranışının sebebinin kozmetik mi yoksa koruyucu bir amaç mı taşıdığı konusunda tartışmalar devam ediyor. Kim bilir, belki iki faktör de etkilidir. Siz bu konu hakkında hangi teoriye daha yakınsınız? Yorumlara yazın!

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