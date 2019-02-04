Akıllı telefonlar, on yıl önce teknoloji dünyasında bir devri kapatıp bir devri açmıştı ancak önümüzdeki yıllarda akıllı telefonların çağını sona erebilir.

Apple devri yavaş yavaş sona eriyor. Şirket, geçtiğimiz çeyreğin gelir hedefini tutturamadığını açıkladı ancak şirket 1997’de iflasını açıklamaya bir çeyrek kadar yakınken, geçtiğimiz sene dünya tarihinde 1 trilyon dolarlık değere ulaşan ilk firma oldu. Firma, geçtiğimiz on yılda tarihin en başarılı ürünü iPhone ile olağanüstü bir büyüme yaşadı. Son zamanlardaysa tarih yine kendini tekrar etti, satışlar düşmeye başladı ve birçok ihtişamlı dönemin sonuna gelinip gelinmediği sorgulanıyor.

iPhone Yolun Sonuna Geldi

Aslında ürünün ismi fazlasıyla yanlış anlaşıldı. Steve Jobs’ın asıl istediği iPhone, cebinizde taşıyabileceğiniz güçlü ağ desteği olan bir bilgisayardı. Jobs, sezgisel bir ara yüzü bulunan ve geniş kitleler tarafında kullanılan bir bilgisayar yarattı ve 2008’de iOS 2.0 ile birlikte App Store’u da oluşturunca bir anda herkesin ilgisini çekti.

Sanal uygulama mağazasıyla birlikte gelişen uygulamalar hayatımızı değiştirdi. Uygulamalar, ulaşım tercihimizi Uber ile, flörtleşme yöntemimizi Tinder ile, tartışma yöntemimizi Twitter ile, mesajlaşma yöntemimizi Whatsapp ile, fotoğraf paylaşımlarımızıysa Instagram ile değiştirdi.

Ancak 12 yıllık durmak bilmez büyümenin ardından, iPhone artık yolun sonuna geldi ya da birçok kişi artık böyle düşünüyor. Apple’ın satışları birkaç yıldır düz bir seyir halinde, hatta tüm bir akıllı telefon endüstrisi yavaşlama durumunda. Apple’ın en dişli rakibi Samsung da son çeyrekte kârının düştüğünü açıkladı.

Aslına bakacak olursanız olgunlaşmış pazarların gerçeği de budur. İlk on yılda insanlar ilk akıllı telefonlarını alarak büyüttüğü bu pazar, farklı coğrafik pazarlara açılarak genişledi ve hızlı teknolojik gelişmelerle pazar için güncellemeler yayınlandı. Ancak artık hepsi kurudu. Tabii ki bunların hiçbiri Apple için sürpriz değil, pazardaki işaretleri takip ederek stratejilerini ona göre adapte ettiler.

Akıllı Telefonların Yerini Tek Bir Cihaz Almayacak

Akıllı telefonlar tabii ki bir anda ortadan kaybolmayacak, ancak öncelikli dijital cihazlarımız olmaları tarihe karışacak. Yakında tek bir cihaz yerine birden çok cihazla etkileşim halinde olacağız. Hatta bunların bazıları şu an kullanılıyor; akıllı saatler, akıllı kulaklıklar, artırılmış gerçeklik gözlükleri vb. birçok cihaz.

Apple, yavaşlayan iPhone döngüsüne karşı bir tepki gösterdi, Apple Watch’u üretti ve oldukça sağlam bir başarı yakaladı. Ayrıca AirPods da oldukça yaygınlaştı. Ancak artırılmış gerçeklik konusunda Apple’ın sadece iPhone ile sınırlı kalması biraz kısıtlayıcı.

iPhone’dan Sonra Gelecek Olan Cihazın Kümülatif (Birikimli) Etkisi Daha Derin Olabilir

Bu noktadan sonra gelecek her yeni teknolojinin veya platformun kendi ‘patlatıcı’ uygulamasına sahip olması gerekiyor. Tıpkı bilgisayarlarda Office yazılımları, akıllı telefonlarda internet bağlantısı ve kullanışlı arayüz gibi.

Şu an akıllı telefon haleflerinin kendilerini patlatacak bir uygulamaları bulunmuyor. Belki de böyle bir uygulamaya ihtiyaçları da yoktur. Bundan sonra çıkacak herhangi bir cihazın iPhone gibi yaşamı temelinden etkilemesi pek mümkün değil ancak bundan sonra gelecek olan teknolojinin birikimli etkisi daha derin olacaktır.

Şu an Apple, bu konuda yalnız değil. Diğer teknoloji şirketleri de aynı sorunları yaşıyor. Belki geleceğin teknolojisinde de yine aynı şirketler pazara hakim olacaktır.