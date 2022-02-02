Akkuyu Nükleer Santrali'nde İş Bırakma Eylemi Başladı

Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Enerji Santrali bünyesinde çalışan 250 işçi, maaşlarını alamadıklarını ileri sürerek iş bırakma kararı aldı. İşçilerin iddiasına göre kişi başı 14 bin TL'lik alacak birikmiş durumda. Üstelik iş bırakma eylemi nedeniyle işten çıkarmalar olduğu söyleniyor.

Yapımı bir süredir devam eden Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nde işçi krizi çıktı. Taşeron firma bünyesinde çalışan 250 işçi, 2 aydır maaş alamadıklarını ileri sürerek iş bıraktı. Edinilen bilgilere göre işçiler 5 gündür çalışmıyor ve para almadıkları süre boyunca da çalışmamaya devam edecekler.

İşçilerin iddialarına göre taşeron şirket, eylemi gerekçe göstererek işçileri çıkarmaya başlamış durumda. İşçiler tarafından yapılan açıklamalarda, kişi başı 14 bin TL'lik ödeme yapılması gerektiği söyleniyor. Taşeron firmadan konuyla ilgili bir açıklama gelmezken jandarma da devreye girmiş durumda. Jandarma, her ihtimale karşı çevrede güvenlik önemlerini aldı.

"Eylem yaptığımız için yarın toplu çıkış verecekler"

Parasını alamadığı için iş bıraktığını iddia eden işçilerden bir tanesi, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. "Ben Mersin Akkuyu'da çalışan bir işçiyim. 2 aydır maşlarımızı alamıyoruz, 4 gündür eylemdeyiz. Eylem yaptığımız için yarın toplu çıkış verecekler. Bizleri koşulsuz işten çıkaracaklar. Yarın da eylem yapacağız, ancak hiçbir şekilde sesimizi duyuramıyoruz. Bizim sesimiz olur musunuz? Kiramızı ödeyemediğimiz için ev sahibi evden çıkartıyor. Bir işçi ‘mutfak masrafı için param yok’ deyip feryat ettiği için dün çıkışı verilmiş. Burada haksızlık hat safhadadır. Bugün de şantiye şefi ‘para mara yok, başınızın çaresine bakın' diyor. Yarın yürüyüş var sesimizi duyurursanız seviniriz." ifadelerini kullanan işçi, isminin açıklanmasını istemedi.

Taşeron şirket, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmış durumda değil. En azından şirketin internet sitesinde, söz konusu iddialarla ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. Eğer konuyla ilgili yeni bir açıklama gelirse, sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.