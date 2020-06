Alex Kidd'in Yeni Versiyonu, Tüm Platformlar İçin Duyuruldu

1986 yılında oyun konsolu Sega Master System için geliştirilen efsanevi video oyunlardan Alex Kidd, resmen geri dönüyor. Jankenteam ve Merge Games, klasik yapımın “Alex Kidd in Miracle World DX” ismiyle PC, PlayStation, Switch ve Xbox'a geleceğini duyurdu.

Son dönemde yeniden hayat bulan 8bit oyunlara bir yenisi daha eklendi. Mario kadar olmasa da, 80’lerin en popüler video oyunlarından biri olan Alex Kidd, tarihin tozlu raflarından inip, macerasına kaldığı yerden devam etmeye hazırlanıyor.

Jankenteam ve Merge Games, dün akşam IGN tarafından online olarak düzenlenen Summer of Gaming etkinliği sırasında Sega Vintage Collection oyununun PC, PlayStation, Switch ve Xbox genişlemesi olan Alex Kidd in Miracle World DX’i tanıttı. Modern grafiklerle bezenen oyun, yeni seviyeler ve modların yanı sıra daha fazla hikaye öğesi barındırıyor.

Oyuncular, modern ve retro versiyonlar arasında geçiş yapabilecekler

Yenilenen versiyonda ayrıca savaş, hareket ve patron dövüşleri için ince ayarlar olsa da geçmişten tanıdık mekanikler sunan Retro Mod’a geri dönüş yapma imkanı da sunuluyor. Bugün itibarıyla dijital oyun mağazası Steam’de istek listenize ekleyebileceğiniz Alex Kidd in Miracle World DX, 2021'in ilk çeyreğinde piyasaya çıkacak.

İlk kez 1986 yılında Sega Master System konsolu için geliştirilen Alex Kidd in Miracle World, kısa zamanda büyük bir hayran kitlesi yaratmıştı. Sırasıyla 1987, 1988 ve 1990 yıllarında gelen Alex Kidd in High Tech World, Alex Kidd the Lost Stars ve Alex Kidd in Shinobi World oyunları ile seriyi daha da genişleten klasik, yeni versiyonuyla oyuncuları eşsiz bir nostalji turuna çıkarmayı amaçlıyor.

Alex Kidd in Miracle World DX fragmanı