Chivalry 2, PlayStation 5 ve Xbox Series X'e Geliyor

Orta Çağ savaşlarından ilham alan çok oyunculu FPS oyunu Chivalry, serinin ikinci halkası ile çok yakında karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bugün YouTube’da yayınlanan ancak kısa sürede kaldırılan yeni Chivalry 2 fragmanı, oyunun hem yeni nesil konsollara geleceğini hem de çapraz platform desteğine sahip olacağını gösteriyor.

Yayıncı Deep Silver ve geliştirici Torn Banner Studios, merakla beklenen FPS oyunu Chivalry 2’den yeni bir fragman paylaştı. YouTube’da kısa bir süreliğine görünen fragman, ne yazık ki aniden ortadan kayboldu ancak bu durum, oyunla ilgili ayrıntıları öğrenmemize engel olmadı.

Fragmanla birlikte Chivalry 2’nin tüm platformlar arasında çapraz oyun desteğine sahip olacağı doğrulanmış oldu. Oyun, yeni nesil konsollar PlayStation 5 ve Xbox Series X ile mevcut konsollara ve PC'ye gelecek. Zaten Chivalry 2, dijital oyun mağazası Epic Games Store üzerinde listelenmeye başladı bile.

Chivalry 2’nin yeni oynanış videosu, bugün IGN tarafından online olarak düzenlenecek Summer of Gaming etkinliği sırasında yayınlanacak. Önceki oyunun aksine, başlangıçta hem PC hem de konsollara çıkış yapacak olan Chivalry 2, 2020 yılı içerisinde oyunseverlerle buluşacak.

Oyun, 2012 yılında PC'ye özel olarak piyasaya sürülen Chivalry: Medieval Warfare'ın devamı niteliğinde. Kısa zamanda olağanüstü bir popülerlik kazanan Chivalry, 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla Xbox 360 ve PlayStation 3 platformları için de yayınlanmıştı.

Orta Çağ filmi savaşlarından ilham alan Chivalry 2, 64 oyunculu devasa bir savaş arenasına sahip olacak. Kale kuşatmalarına katılabileceğiniz, at sırtında savaşa girebileceğiniz ve devasa orduları yönetebileceğiniz oyun, sizleri Orta Çağ’ın karanlık ve vahşi dünyasında yolculuğa çıkarıyor.