Jack Ma, ABD'ye Corona Virüsü İçin Maske Bağışladı

Alibaba’nın kurucusu Jack Ma, kendi vakfı adına ABD'ye 500 bin adet Corona virüsü test kiti ve 1 milyon adet de maske bağışladığını duyurdu. Jack Ma, yaptığı bu bağışı Twitter hesabında paylaşarak ülkelerin birbirine destek olması gerektiğini söyledi.

Çin’in en önemli şirketlerinden olan Alibaba, e-ticaret konusunda dünya liderlerinden biri konumunda. Alibaba’nın kurucusu Jack Ma, son zamanların ürkütücü salgını Corona virüsü için ABD'ye test kiti ve maske bağışında bulundu. Bilindiği üzere Jack Ma, Bloomberg'e göre şu an Asya'daki en zengin kişi.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan Corona virüsü can almaya devam ediyor. Ülkeleri ekonomik olarak da zorlayan bu virüsle mücadele etmek oldukça güç. Çoğu ülkede hastaneler yetersiz kalıyor ve insanlar maske bulmakta çok zorlanıyor.

Jack Ma Vakfı ve Alibaba Vakfı, ABD'ye bağışta bulundu:

Özellikle son zamanlarda maske fiyatlarının artması ve maskelerin fahiş ücretlere satılması insanları daha da zor bir duruma sokuyor. Bu duruma bir dur demek isteyen Jack Ma, ABD'ye bağış yaptığını duyurdu. Bu duyurunun ardından insanlar Jack Ma için "Hayırsever girişimci” gibi ifadeler kullandılar.

Jack Ma Vakfı ve Alibaba Vakfı, cuma günü ABD'ye gönderilecek 500.000 adet test kitini ve 1 milyon maskeyi hazırladıklarını açıkladı. Vakıflar ayrıca Japonya, Güney Kore, İtalya, İran ve İspanya da dâhil olmak üzere bu virüsten etkilenen diğer ülkelere de bağış yapacaklarını ifade etti.

Jack Ma, yaptığı açıklamada “Kendi ülkemin deneyimi, diğer ülkelere oranla çok daha profesyonel. Bunun temel sebebi biz, bu virüsle uzun zamandır mücadele ediyoruz. Kullandığımız ekipmanlar, virüsün yayılmasını önlemede oldukça etkili. Kaynaklarımız sınırlı ve elimizdeki kaynakları diğer ülkelerle paylaşmak zorundayız” dedi.

Jack Ma daha önce Weibo hesabında, tıbbi araştırma çalışmalarının devam etmesi ve hastalığın önlenmesini desteklemek için vakıf aracılığıyla 100 milyon yuan (14,5 milyon dolar) bağış yapacağını duyurmuştu.