Alibaba, Yapay Zeka ile Corona Virüsünü Tespit Ediyor

Alibaba artık bir e-ticaret şirketi olmaktan çok daha fazlası. Şirket, geliştirdiği yeni bir yapay zeka sisteminin corona virüsünü çok kısa sürede, neredeyse tam doğrulukla tespit edebildiği belirtiliyor.

Alibaba artık Amazon ve Microsoft gibi her departmanı birinci sınıf yapay zeka çözümleriyle beslenen bir şirkete dönüştü. Çinli e-ticaret devi, yakın zamanda Corona virüsünü (COVID-19) teşhis etmek için de bir yapay zeka sistemi geliştirdi.

Alibaba, yeni sisteminin corona virüsünü hastaların göğüs taramalarından %96 doğrulukla tespit edebileceğini öne sürüyor. Yapay zekanın virüsü tespit etmesi sadece 20 saniye sürüyor. Normalde doktorların insanlarda hastalığı teşhis etmesi, 300'den fazla görüntüyü değerlendirmeleri nedeniyle yaklaşık 20 dakika alıyor.

Alibaba'nın sistemi, 5.000 Corona virüsü vakasından alınan görüntüler ve veriler doğrultusunda eğitildi, Çin'deki hastanelerde test edildi. Gelen bilgilere göre şu anda Alibaba'nın yapay zekası en az 100 sağlık tesisinde kullanılıyor.

Corona virüsünü tespit edebilen tek sistem Alibaba'nın yapay zekası değil. Bir sağlık kuruluşu olan Ping An de benzer bir sistemi duyurmuştu. Şirketin Smart City bölümü başkan yardımcısı Geoff Kau, sistemlerinin %90'ın üzerinde bir doğruluk oranı ile yaklaşık 15 saniye içinde akıllı analiz sonuçları üretebildiğini açıklamıştı.

Corona virüsü vakaları dünya çapında endişe verici şekilde artıyor. Bu tarz yapay zeka çözümleri, zor zamanlar geçiren doktorların yükünü hafifletebilir.