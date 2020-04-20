Koronavirüs salgını nedeniyle evlerimize kapandığımız bugünlerde, kendimizi her zamankinden çok daha fazla internet alışverişi yaparken buluyoruz. Uzmanlar, bir mağduriyet yaşanmaması için alışveriş öncesi satıcıların sitelerinde MERSİS numaraları olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini söylüyor.

Dünyadaki yüzlerce ülke gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını, hayatımızı değiştirmeye devam ediyor. Uygulanan tedbirler kapsamında alışveriş merkezi, mağaza ve cafe gibi neredeyse tüm sosyal alanlar kepenk indirdi. Evden dışarı çıkmayan insanlar ise belki de hayatlarında hiç olmadığı kadar internetin nimetlerinden yararlanmaya başladılar. Bunların başında da, online alışveriş geliyor.

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, Son bir ay içinde internet üzerinden yapılan alışverişlerde yüzde 40'a yakın bir artış olduğunu belirtti. COVID-19 salgını nedeniyle tüketicilerin son dönemde temel ihtiyaçlarının çoğunu internet üzerinden temin ettiğini söyleyen Yılmaz, çok kritik bir uyarıda bulundu.

Son bir ay içinde internet üzerinden yapılan alışverişlerde yüzde 40'a yakın bir artış yaşandı

Bir mağduriyet yaşanmaması için alışverişlerin kurumsal ve güvenilir siteler üzerinden yapılmasının çok önemli olduğuna vurgu yapan Yılmaz, “Satıcıların sitelerinde MERSİS numaraları olup olmadığı kontrol edilmelidir. MERSİS numarası bulunan siteler güvenilir sitelerdir” şeklinde konuştu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen MERSİS, bir firmanın ticaret sicil kaydının, borcu olup olmadığının ve aktif olup olmadığının sorgulanmasını sağlıyor.

Dolandırıcıların, artan internet satışlarından faydalanmaya çalıştıklarını ve tüketicileri tuzağa çekmek için farklı yöntemler denediklerini belirten Yılmaz, özellikle maddi yardım, borç erteleme ve temizlik ürünleri gibi en hassas ihtiyaçlarla ilgili konuları suistimal ettiklerine dikkat çekiyor.

Satıcıların sitelerinde MERSİS numaraları olup olmadığının kontrol edilmesi gerekiyor

Bağış toplama, faiz indirimi, borç erteleme gibi bahanelerle sahte internet sitelerine yönlendirilen tüketicilerin kredi kartı bilgilerini kaptırabilecekleri uyarısında bulunan Yılmaz, “Özellikle telefon ve sahte sosyal medya hesapları üzerinden yapılan indirimli ve ucuz satışların cazibesine kapılmamak gerekir” dedi.

Kredi kartı üzerinden yapılan alışverişlerde 3D Secure yönteminin kullanılmasının son derece önemli olduğuna vurgu yapan Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Yılmaz, “İnternet alışverişlerinde dolandırıcılığın yanı sıra diğer önemli bir risk de mal tesliminde karşılaşılmaktadır. Koronavirüs nedeniyle mal tesliminde kredi kartı ödeme işleminde güvenli sosyal mesafe korunmalı, teslim alınan malın hijyen koşullarına son derece dikkat edilmelidir” değerlendirmelerini yaptı.