Tüm ticari kuruluşların sahip olmak zorunda olduğu MERSİS numarası nedir, bu numara nasıl alınır, MERSİS numara sorgulama nasıl yapılır sorularını yanıtladık ve sistem ile ilgili bilmeniz gereken detayları açıkladık.

Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi kısa adıyla MERSİS, 2006 yılında Yüksek Planlama Kurulu tarafından oluşturuldu. Bu sistemin kuruluş amacı; ticari kuruluşlara ait bilgilerin devletle ve diğer tüzel kişilerle dijital ortam üzerinden kolayca paylaşılmasıdır. Her şirket tüzel kişiliğine ait bir MERSİS numarası vardır.

Peki, MERSİS numara sorgulama nasıl yapılır? MERSİS numara sorgulama işlemi ile aradığınız ticari kuruluşa ait her türlü bilgiye dijital ortam üzerinden erişebilirsiniz. Sizin için MERSİS numara sorgulama nasıl yapılır, bu numara nedir, ne işe yarar gibi soruları yanıtladık ve sistem ile ilgili bilmeniz gerekenleri detaylı olarak açıkladık.

MERSİS numara sorgulama nasıl yapılır?

Adım #1: Buradan MERSİS internet sitesini açın.

Adım #2: Sağ üst köşedeki “Giriş” butonuna tıklayın.

Adım #3: Dört seçenekten birisini kullanarak giriş yapın,

Adım #5: MERSİS ana sayfasının üstünde“Sorgular” seçeneğine tıklayın.

Adım #6: “Firma Sorgu” seçeneğine tıklayın.

Adım #7: Firma hakkında bildiğini tüm ayrıntıları girin,

Adım #8: "Firma Ara” butonuna tıklayın.

Aradığınız firmaya ait paylaşılabilir bütün bilgileri göreceksiniz.​ MERSİS numara sorgulama işlemi hiçte düşünüldüğü kadar zor bir işlem değil. Yapmanız gereken tek şey Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi’nin internet sitesine girmek ve giriş yapmak. Ardından sistem üzerinden MERSİS numara sorgulama ve daha pek çok farklı işlem yapabilirsiniz.

Herhangi bir ticari kuruluşun sahibi, ortağı ya da yetkilisiyseniz MERSİS numarası nedir biliyorsunuzdur ama pek çok kişi bu numarayı yalnızca fatura gibi ticari belgeler üzerinde görüyor. MERSİS numarası, bir ticari kuruluşun dijital kimlik numarasıdır diyebiliriz. Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi’ne kayıtlı olan ticari kuruluşlara verilen bu 16 haneli numara, kuruluş yapısına göre farklı şekillerdedir. Eğer söz konusu ticari kuruluş bir anonim ya da limited şirket ise MERSİS numarası 0 ile başlar, şirketin vergi numarası ile devam eder ve 000, 15, 16, 17 gibi bir numara ile biter.

Söz konusu ticari kuruluş bir şahıs şirketi ise MERSİS numarası şirkete sahip olan kişinin T.C. kimlik numarası ile başlar ve 00015, 00019 gibi bir numara ile biter. Bu tip sıralı olmayan, karışık numaralar şirketin geçici MERSİS numarasıdır. Ticari kuruluş en kısa zamanda bağlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne giderek kendi numarasını talep etmelidir.

MERSİS numarası ne işe yarar?

Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi kısa adıyla MERSİS, ticari kuruluşların yaptıkları işlemlerin dijital ortama aktarılması için kurulmuş bir sistemdir. Sisteme kayıtlı olan ticari kuruluşlar da dijital kimlik olarak bir MERSİS numarasına sahip olurlar.

Sistem üzerinden MERSİS numarası ile arama yaparak söz konusu şirkete ait sicil kayıtları, vergi kayıtları gibi bilgilere erişebilirsiniz. Böylece halk, diğer tüzel kişiler ve devlet arasında bilgi alışverişi yapmak son derece kolaylaşır.

MERSİS numarası nasıl alınır?

Adım #1: Buradan MERSİS internet sitesini açın,

Adım #2: “Giriş” butonuna tıklayın,

Adım #3: Dört seçenekten biriyle giriş yapın,

Adım #4: "Giriş” butonuna tıklayın.

Adım #5: “Başvurular” seçeneğine tıklayın.

Adım #6: Açılan menüden “Kuruluş Başlat” seçeneğine tıklayın,

Adım #7: Ticari kuruluşunuzun türünü seçin,

Adım #8: Sizden istenilen bilgileri doğru ve güncel bir şekilde girdiğinizden emin olun,

bir şekilde girdiğinizden emin olun, Adım #9: Tüm işlemleri hallettikten sonra bağlı olduğunuz Ticaret Sicil Müdürlüğü ile de iletişime geçerek bir MERSİS numarasına sahip olursunuz.

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Eğer bir ticari kuruluşun sahibi, ortağı ya da yetkilisiyseniz MERSİS numaranızı sistem üzerinden almanız mümkün. Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi’ne kaydolduktan sonra kuruluş başlatmalısınız.

Sizin için MERSİS numara sorgulama nasıl yapılır, bu numara nedir, nasıl alınır gibi soruları yanıtladık ve sistem ile ilgili bilmeniz gereken detayları açıkladık. Artık siz de MERSİS numara sorgulama yapabilir ya da bir MERSİS numarasına sahip olabilirsiniz