Kayıp Öğrenci Rebecca, Google Verileri ile Bulunacak

Almanya'da iki yıl önce kaybolan ve hala öldüğüne ya da hayatta olduğuna dair herhangi bir bilgiye ulaşılamayan 15 yaşındaki öğrenci Rebecca Reusch, Google verileri takip edilerek bulunacak.

18 Şubat 2019'da Almanya'da son olarak ablasının ve eniştesinin evinde görülen ve sabah saatlerinde ortadan kaybolan 15 yaşındaki Rebecca Reusch, iki yıldır Berlin polisi tarafından aranıyor. Henüz öldüğüne dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı için kayıp olarak değerlendirilen ancak yetkililerin öldürüldüğünü düşündükleri Rebecca Reusch, ailesine göre hala hayatta.

Kaybolduğu günden itibaren pek çok şüpheli durum sebebiyle baş şüpheli olarak değerlendirilen, olayın tek şüphelisi olan kişi ise Rebecca'nın eniştesi. 27 yaşındaki kişi bu süreçte iki kez tutuklanmış ancak delil yetersizliğinden serbest bırakılmıştı. Rebecca'nın ailesi ise damatlarının masum olduğunu düşünüyor ve Rebecca'nın hala hayatta olduğuna inanıyor.

Arama çalışmaları Google verileri ile devam edecek:

Varlığını koruyan büyük belirsizliğin bozulabilmesi için Berlin polisi, daha önce Rebecca'nın telefon verilerinin tümünü taradı ancak bundan bir sonuç alınamadı. Rebecca'nın telefonunda herhangi bir şüpheli mesajlaşma ya da arama yoktu.

Bu veriler yeterli olmayınca Google'dan Rebecca'nın tüm verileri talep edildi. Google, verileri vermeyi kabul etti ve Rebecca'nın arama geçmişi, konum geçmişi, Google hesabındaki telefon numaraları ve notları gibi tüm dijital geçmişi şifreli bir dosya ile Berlin polisine teslim edildi. Buradan elde edilecek veriler ile Rebecca'nın başına ne gelmiş olabileceğine dair bazı sonuçlara varılması planlanıyor. En çok merak edilen nokta ise Rebecca'nın Google hesabında kaybolduğu tarihten bu yana herhangi bir hareket olup olmadığı.