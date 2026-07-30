Türkiye'de Üretilecek Hyundai IONIQ 3'ün Avrupa Fiyatı Belli Oldu

Türkiye'de üretilecek Hyundai IONIQ 3 modelinin Avrupa fiyatları açıklandı.

Üretimi Türkiye’de yapılacak yeni elektrikli otomobil Hyundai IONIQ 3 geçtiğimiz aylarda resmen tanıtılmıştı. %25 ÖTV ile ülkemizde satılacak otomobil, hem özellikleri hem de tasarımıyla büyük dikkat çekmeyi başarıyordu. Şimdi ise önemli bir gelişme yaşandı.

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Hyundai, IONIQ 3 modelinin Avrupa fiyatlarının ne kadar olacağını açıkladı. Hâlâ Türkiye fiyatı olmadığını belirtmemiz gerekiyor. Ülkemizdeki fiyatları eylül ayında açıklanacak. Markanın söylediğine göre araç, bugüne kadar kaydettiği en yüksek müşteri ilgisine ulaşmış.

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IONIQ 3 Avrupa fiyatları ne kadar?

Otomobilin İngiltere’de 22.245 Sterlinden başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak. Avrupa Birliği tarafında Hollanda fiyatı ise 27.995 euro başlangıç fiyatı açıklanmış. Modelin donanım skalası yukarı doğru çıktıkça fiyat yapısı da değişiyor. İngiltere’deki fiyat listesine göz atıldığında, daha büyük olan 61 kWh batarya ile donatılmış N-Line Evo sürümünün fiyatının 31.945 sterlin seviyesine kadar yükseldiği görülüyor. Ülkemizdeki fiyatının nasıl olacağı konusunda ise şimdilik bir şey söylemek mümkün değil. Marka, Türkiye için özel bir fiyatlandırma uygulayabilir.

E-GMP platformu üzerine inşa edilen IONIQ 3, 42,2 kWh ve 61 kWh olmak üzere iki farklı batarya seçeneğiyle satışa sunulacak. 135 beygirlik standartta 344 km, 147 beygirlik Extended versiyonda ise 496 km’ye kadar menzil vaat ediyor. DC hızlı şarj yeteneği sayesinde 42,2 kWh bataryalı model %10'dan %80 şarj seviyesine yaklaşık 29 dakikada ulaşabilecek. 61 kWh bataryalı versiyonda ise bu süre yaklaşık 30 dakika sürüyor.

Hyundai IONIQ 3, kompakt EV siluetini yeniden yorumlayan ve "Aero Hatch" olarak adlandırılan yeni bir tasarım diliyle geliyor. Araç, kendi sınıfındaki en iyi değer olan 0,263 sürtünme katsayısına sahip. Uzunluğu 4.155 mm, genişliği 1.800 mm, yüksekliği 1.505 mm ve aks mesafesi 2.680 mm olan otomobil; boyut olarak Chevy Bolt EV ve Kia EV3’ten bir miktar daha küçük.