Almanya’daki Türk Mühendis, Hayalet Kargo Uçağı Geliştiriyor

Almanya’da ikamet eden Türk mühendis Berkant Göksel, kurduğu Electrofluidsystems firmasının altında yeni bir hayalet kargo uçağı geliştiriyor. Gelin detaylara beraber göz atalım.

Almanya’nın başkenti olan Berlin merkezli bir teknoloji firması var. Bu firmanın adı ‘Electrofluidsystems’. Kurucusu ise bir Türk: Berkant Göksel. Kendisi uzun yıllardır bu şirketin başında ve birçok teknoloji geliştirip dünya piyasasına sunmuş biri.

Almanya’da faaliyet gösteren bu şirket, Türkçe adı Yarasa olan bir İHA (insansız hava aracı) geliştiriyorlar. Bu insansız hava aracı, askeri bir ürün değil. Bu insansız hava aracının amacı kargo taşımak. Gelin detaylara beraber göz atalım.

Radara yakalanmadan uçan dev bir kargo uçağı: CoronaBat

Orijinal ismi CoronaBat olan bu yapay zekâlı insansız hava aracının iki modeli bulunuyor. Her iki model de sahip olduğu tasarım ve sistem sayesinde radar dalgalarını geri yansıtabiliyor ve bu sayede kimsenin haberi olmadan aynı bir hayalet gibi havada süzülüyor. Zaten bu yüzden bu tarz insansız hava araçlarına ‘hayalet’ deniyor.

CoronaBat’in küçük olan modeli, 22,2 metre kanat genişliğine ve 4.700 kg ağırlığa sahip. İçerisinde hidrojen yakıtı da kullanabilen 500 beygirlik Alman RED A03 dizel motoru bulunan CoronaBat, 300 km/s hıza ulaşabiliyor ve 10.000 metre yükseklikte uçabiliyor. Uçak, 1.750 kg kargoyu 6.900 km menzile taşıyabiliyor. Duruma göre bu insansız hava aracını bir pilot da sürebiliyor.

CoronaBat’in büyük olan modeli ise 30 metre kanat açıklığına ve 8.600 kg ağırlığa sahip. İçerisinde 500 beygirlik Alman RED A03 dizel motordan iki adet taşıyan büyük CoronaBat, 4.300 kg kargoyu 400 km/s hızla 1950 km menzile taşıyabiliyor. Uçakların şu anda 4 adet prototipi geliştirilmiş durumda ve ilk uçuş için planlanan tarih 2025 yılı.

Peki neden 'Corona'?

Electrofluidsystems'in LinkedIn sayfasında bu soru yöneltiğinde şirketin cevabı şöyle olmuş: Corona, Plazma (Korona Deşarjı) anlamına gelir. Ön kameralı modelimiz bir yarasaya benziyor. Ürün ana modelinin orijinal adı PlasmaFalcon'dur.

Neden bir kargo uçağı 'hayalet' olsun diyorsanız, burada şirketin başarmak istediği şey aslında yeni nesil uçakların öncüsü olmak. Şirket uçakların gelecek modellerinde güçlü RED A03 gibi modifiye Dizel motorlarda plazma yakma yöntemlerini kullanarak hidrojeni yakıt olarak kullanacak.