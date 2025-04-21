Bir modemin çevresini alüminyum folyo ile kaplayan kullanıcının paylaşımı 45 milyonun üzerinde görüntüleme aldı. Peki bu yapılanın mantığı neydi? Bir insan, neden modemin çevresine alüminyum folyo koyar?

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşen bir paylaşım, teknoloji tutkunlarının gündemini değiştirdi. "@Buhlenomuhle" adına sahip bir X kullanıcısı tarafından yapılan ve 45 milyonun üzerinde görüntüleme alınan bu paylaşımda bir modemin çevresi, evlerimizde bulunan alüminyum folyo ile kaplanmıştı. Paylaşımın sahibi, "Modeminizin arkasına alüminyum folyo koyun ve sonra bana teşekkür edin!" demişti.

Paylaşımda böyle net bir açıklama yapılmasının nedeni, zaman zaman gündem olan bir iddiaydı. Bu iddiaya göre modemin çevresini alüminyum folyo ile kaplamak, ev içerisindeki internet bağlantısının kalitesini artıracaktı. Peki bu gerçek mi? Gelin hep birlikte bu meseleyi irdeleyelim.

İşte sosyal medyada gündem olan o paylaşım:

Wi-Fi yönlendiricinizin arkasına alüminyum folyo koyun ve sonra bana teşekkür edin!!!

Böyle bir şey mümkün mü? Modemi alüminyum folyo ile desteklemek, internet kalitesini artırır mı?

Öncelikle şunu söyleyelim. Bu tür yöntemler, kesinlikle evinize gelen internet kalitesini iyileştirmez. İnternet servis sağlayıcınızın size verdiği internet kapasitesi, dışarıdan uygulanacak yöntemlerle daha iyi bir hâle getirilemez. Yani internet hızınız artmaz veya kopma sorunlarınız geçmez. Ancak...

Paylaşımda yapılan şey, bir modem için alüminyum reflektör yapılmasından ibaret. Ve bu yapılan iş aslında işe yarar. Peki neden mi? Açıklayalım; Wi-Fi sinyalleri, tıpkı radyo dalgaları gibi çalışır. Yani bu sinyaller, çevrelerindeki fiziksel nesnelerden etkilenirler. Alüminyum reflöktör ise Wi-Fi sinyallerini gerçekten yönlendirir. Yukarıdaki fotoğraf üzerinden gidelim; Wi-Fi sinyali, alüminyum reflektöre çarpacak ve tam aksi yönde yayılacaktır.

Hangi durumlarda işe yarar?

Bu yöntemin işe yaraması için modemin yeri çok önemli. Eğer siz evin ortasına koyduğunuz bir modem için alüminyum reflektör yaparsanız sonuç alamazsınız. Ancak evin köşesinde olan bir modem için bu yöntem işe yarayabilir.

Bunlarla uğraşmak istemezseniz Wi-Fi yönlendirici cihazlar satın alabilirsiniz. Bugün piyasada her bütçeye uygun yönlendiriciler bulunuyor. Üstelik bu cihazlar, alüminyum reflektöre kıyasla daha iyi sonuç veriyorlar.