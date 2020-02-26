Amacı Olmayan Grup Filminden İlk Fragman Geldi

Facebook’un en popüler grupları arasında yer alan Amacı Olmayan Grup, absürt bir komedi hikayesiyle beyaz perdede kendisine yer bulmaya hazırlanıyor.

Türk sinema tarihine dönüp baktığımızda farklı dönemlerde farklı türlerde filmlerin öne çıktığını görüyoruz. Son yılların en popüler trendlerinden biri ise sosyal medya fenomenlerinin filmlerinin yapılması.

Amacı Olmayan Grup filmi ise bu açıdan bakıldığında kendisini farklı bir yere konumlandırmayı başarıyor. Filmde herhangi bir fenomen oyuncu yok zira Amacı Olmayan Grup, yapısı itibarıyla insanların oluşturduğu bir fenomen, bir kişi üzerinden ilerleyen bir yapı değildi.

Çakallarla Dans filminin yapımcılarından

Amacı Olmayan Grup filminin yapımcıları, daha önce Çakallarla Dans serisine de imza atmıştı. Zaten filmin oyuncu kadrosunda da o yapımdan gördüğümüz pek çok isim yer alıyor. Filmin hikayesi ise oldukça tanıdık başlayıp oldukça enteresan yerlere doğru ilerliyor.

Filmin hikayesi sinopsiste “Çetin ailesinin oğlu Onur, hayatta amacı olmayan bir adamdır. Onun yakın arkadaşı olan Sercan'ın da Onur'dan pek farkı yoktur. Hem aile hayatlarında hem de çevresindeki insanlarla iletişim kurarken çeşitli sorunlar yaşayan Onur ve Sercan, bu düzene bir son verip hayatlarına yeni bir yön vermek ve hayattaki amaçlarını bulmak için harekete geçer” şeklinde aktarılıyor.

Nedir bu filmin amacı?

Amacı Olmayan Grup filminin amacı, insanların iyi zaman geçirmelerini sağlamak. Hem en büyük Türk sosyal medya topluluklarından birinin hikayesine tanık oluyoruz hem de Türkiye’de bir dönemin sosyal medyasını ve etkilerini gözlemleme şansı buluyoruz. Tabii bütün bunlar, ön tarafta bol goygoylu ve sıklıkla da absürt olan bir hikayenin arka planında yer alıyor. Filmin ilk fragmanı da bize hikayenin oldukça hızlı ilerleyeceğini, bol bol da güleceğimizi gösteriyor.

Amacı Olmayan Grup filminin fragmanı:

Amacı Olmayan Grup filmi, 3 Nisan 2020’de vizyona girecek.