Google, akıl yürütebilen yeni yapay zekâ modeli Gemini 2.5'i duyurdu. Şimdilik bir versiyonu duyurulan model, matematik ve kodlama yetenekleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan pek de beklemediğimiz bir hamle geldi. Şirket, bugüne kadarki en gelişmiş yapay zekâ modeli Gemini 2.5'i duyurdu. Akıl yürütebilen bir model olarak karşımıza çıkan Gemini 2.5, Google verilerine göre tüm rakiplerini geride bırakmış durumda.

Gemini 2.5 ailesi kapsamında duyurulan ilk model, Gemini 2.5 Pro'nun deneysel sürümü. Şu an için sadece Gemini Advanced aboneleri tarafından test edilebilen model, 1 milyon tokenlik girdiyi destekliyor. Ancak bu bir başlangıç. Google'ın açıklamasına göre Gemini 2.5, yakında 2 milyon tokenlik girdileri işleyebilecek.

Google Gemini 2.5 Pro için paylaşılan test sonuçları şöyle:

Google'ın paylaştığı test sonuçlarına baktığımızda bu yapay zekâ modelinin OpenAI'ın o3-mini ve GPT-4.5 modellerinin yanı sıra DeepSeek R1 ve Grok 3 Beta gibi modellere kafa tutabildiğini görüyoruz. Google'ın yeni yapay zekâ modeli, rakiplerini neredeyse tüm alanlarda geçiyor. Genel kullanıma uygun olan model, matematik ve kodlama gibi alanlarda da oldukça iyi iş çıkaracak gibi görünüyor.

Google Gemini 2.5 Pro'nun kodlama yeteneğini gösteren bir video:

Google, Gemini 2.5 ailesindeki diğer modellerin de gelecek haftalarda duyurulacağını söyledi. Şirketin açıklamasına göre fiyatlandırma seçenekleri ve daha geniş kullanım imkânı da bizleri bekliyor olacak.