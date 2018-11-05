Amazon Çalışanlarının Yerini Robotlar Almaya Başladı

Amazon son iki Noel döneminde 120 bin ek personel tuttu. 2018'in aynı döneminde ise bu sayı 100 bin'e düşecek.

Analistlere göre Amazon, geçen yıl Noel yoğunluğu sebebiyle aldığı fazladan personel sayısını bu yıl 20 bin eksik tutacak. Citi analisti Mark May, bunun Amazon'da artan otomasyon sayısı ile gelen bir durum olduğunu iddia ediyor. Önde gelen analist, bu Noel'de depoların yoğunluğunun daha az insan ve daha fazla robot tarafından yönetileceğini ortaya koydu. Aynı zamanda insan çalışanlara da güvenin azaldığını söyleyen May, geçtiğimiz aylarda çalışanların yanlış davranışlarının tartışmalara yol açtığını düşününce epey haklı gibi.

İnternet analisti, çalışanların izin günlerinde yerine aldıkları yeni işçilere ödedikleri maaştan da epey tasarruf ettiklerini ve bunun bir rekor olduğunu dile getirdi. Amazon sözcüsü Ashley Robinson CNBC'ye verdiği ropörtajda, sadece geçen yıldan bu yana 130 bin'den fazla yeni iş oluşturduklarını ve bundan gurur duyduğunu söyledi.

Otomasyonun işleri değiştirdiği ve iş büyümesini yok ettiği iddialarını yalanlayan Ashley Robinson, "Ekiplerimiz dünya çapında 26'nın üzerindeki merkezlerimizde 100 bin'den fazla robotla birlikte çalışıyor ve global işgücümüzü geliştirirken sistemizde kullandığımız teknolojiyi artırmaya devam etmekten heyecan duyuyoruz" dedi.